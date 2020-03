L’association BàBDP (Bête à Bon Dieu Production) en partenariat avec la ville de Paris et la mairie du XIVe vient de mettre en place un Accompagnement aux Démarches Administratives pour les Personnes Sourdes (ADAPS).

Bien que la loi sur le handicap de février 2005 reconnaisse la citoyenneté légitime des personnes en situation de handicap, son application demeure difficile dans de nombreux secteurs tels que l’éducation, la vie professionnelle, l’accès à la connaissance, etc. Forte d’un savoir-faire professionnel de terrain qui repose sur une réflexion et une expérience approfondie dans la relation sourd/entendant, BàBDP a souhaité s’investir dans les démarches quotidiennes de la vie des personnes sourdes. L’association propose, en partenariat avec la ville de Paris

et la mairie du 14e, une Permanence hebdomadaire pour aider les personnes sourdes dans leurs démarches administratives.

Cette permanence, qui se tiendra tous les mardis matin de 9h à 13h, est ouverte aux personnes sourdes de l’ensemble des arrondissements de Paris. Une équipe de bénévoles sourds et entendants de l’association BàBDP (français et langue des signes) aideront les personnes sourdes dans la construction de leurs dossiers et/ou leurs besoins concernant les prestations

et les services municipaux, à savoir :

– Le RIF (Relais Information Famille) : pour les demandes de crèches, écoles, caisse des écoles ;

– Le SAGER (Service Affaires Générales Elections et Recensement) : pour les inscriptions électorales,

– La Préfecture : pour les demandes de pièces d’identité et/ou de passeport,

– L’Etat Civil : pour les formalités relatives au mariage,

– Le Logement : accompagnement sur la construction des dossiers.

Ce projet pilote devrait être reconduit en 2012.