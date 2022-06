Accompagnement à la vie sexuelle et handicap : Défendre une liberté !

“Handicaps et accompagnement à la vie affective, sensuelle et sexuelle”, un ouvrage sous la direction de Marcel Nuss et Pierre Ancet pour répondre à toutes vos questions sur la vie intime des personnes en situation de handicap.

Marcel Nuss est handicapé de naissance et milite depuis longtemps pour l’insertion et l’autonomisation des personnes en situation de handicap. Écrivain et conférencier, il est aussi le président de l’Association pour la promotion de l’accompagnement à la vie affective et sexuelle (APPAS).

Pierre Ancet, lui, est maître de conférences en philosophie à l’université et travaille en collaboration avec des magistrats et des médecins hospitaliers sur les thèmes du handicap, de l’évaluation des individus et du rapport au corps.

Ensemble, ils ont écrit ce livre pour démythifier ce qu’est l’accompagnement sexuel.

Réflexions sur l’accompagnement à la vie sexuelle

Ce livre aborde dans une première partie une série de réflexions sur la loi française en matière de sexualité et handicap. Il montre l’écart qui existe généralement dans les institutions, entre le droit et les pratiques et comment les français tendent à associer l’accompagnement à la vie sexuelle pour les personnes en situation de handicap et la prostitution.

Ensuite, vous trouverez les textes d’un philosophe et d’un sexologue qui essayent de replacer l’accompagnement sexuel au sein de la sexualité en général, en insistant sur son importance physique et psychique pour tous les êtres humains.

Expériences et témoignages

Une deuxième partie relate les témoignages de personnes ayant eu recours à l’accompagnement sexuel ou l’ayant elle-même pratiqué. Vous pourrez notamment lire celui d’une mère, qui aurait aimé que son fils puisse y avoir recours. Ainsi que celui d’un directeur d’établissement qui a, un jour, décidé d’amener son ami à ces séances.

Différentes expériences qui poussent le lecteur à prendre conscience de ce que représente le manque et l’absence de vie sexuelle.

“Qu’est exactement l’accompagnement sexuel ? Où en sommes-nous actuellement en France dans ce domaine ? Que pouvons-nous espérer pour que ce type d’accompagnement soit reconnu un jour malgré notre législation néoabolitionniste ? Une jurisprudence ? Une exception à la loi encadrant le proxénétisme ?”, une série de questions auxquelles les auteurs ont tenté de répondre.

Cet ouvrage invite à porter un nouveau regard sur l’accompagnement à la vie sexuelle et sur sa place au sein de notre société.