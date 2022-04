Accompagnatrice d’ado en situation de handicap : Un témoignage en BD

Ecouter article Ecouter article

“Une invitation dans ton monde : Chroniques d’une accompagnatrice d’adolescents en situation de handicap”, le nouveau roman graphique d’Angélique Pourtaud, est disponible en librairies depuis le 3 mars dernier. Une nouvelle fable contemporaine à découvrir.

Une BD issue d’un voyage initiatique au contact du handicap

Durant l’été, que ce soit après une longue année scolaire devant les professeurs ou au travail face aux collègues, certains ont envie de ne rien faire et simplement profiter de moments de tranquillité. En revanche, les plus téméraires préfèrent joindre l’utile à l’agréable. C’est le cas d’Angélique Pourtaud, qui dévoile, à travers les pages de son roman graphique, comment elle est devenue accompagnatrice d’ados en situation de handicap sur un temps de repos estival.

Accompagnatrice d’ado en situation de handicap, le chemin vers une révélation

Avant tout, Angélique, 30 ans, ressort diplômée d’un master en design de produits et de services. Elle devient alors autrice et designer. Elle décide alors de s’inspirer des relations humaines qu’elle vit pour les retranscrire en dessins. Il faut dire que son univers se construit pour les autres et grâce aux autres. Pour commencer, Angélique, fraîchement devenue accompagnatrice d’une adolescente en situation de handicap, en Loire-Atlantique, imaginait ce monde comme un cosmos pratiquement inatteignable, les personnes vivant dans cette situation comme des astronautes. Le monde du handicap recèle maintenant « autant de situations de handicap que d’étoiles dans le ciel », s’émerveille-t-elle à l’occasion de cette expérience. Ainsi, en se rendant disponible au service de Yünassie, une jeune adolescente IMC, c’est-à-dire infirme moteur cérébrale, elle confronte son imagination à la réalité.

De plus, l’artiste devenue le temps d’un séjour, aidante professionnelle d’une personne confrontée au handicap ne veut pas mentir. Comme l’illustrent les premières pages, celui qui se lance dans la lecture ne lira pas un conte de fées : « Le récit que je vais vous conter est bien plus réel, cruel et contemporain ».

Une fable sur le handicap porteuse d’espoir

En se glissant sous les traits d’un personnage purement biographique, Angélique Pourtaud devient le temps de quelques jours, accompagnatrice. Cependant, ce roman graphique dévoile bien plus que cela. Une part d’elle gagne en humanité au moment de crayonner ses aventures vécues. Elle se découvre capable d’exercer un métier auquel des milliers de gens consacrent leur vie. Loin du « syndrome de l’imposture que ressent la « curieuse » accompagnatrice, elle va progressivement réussir à se comporter de manière plus naturelle avec une adolescente lourdement handicapée. Même si elle se questionne, les personnages qu’elle rencontre lui apportent une réponse. Le handicap, incarné dans cet ouvrage, cache une vraie beauté. Cette œuvre constitue un bon exemple.

En somme, ce récit haut en couleurs et rempli de morales prend donc des allures de fable à savourer.

Angélique Pourtaud, Une invitation dans ton monde : Chroniques d’une accompagnatrice d’ado en situation de handicap. Éditions Nouvelle Cité. 216 pages, 20 euros.

Commander le roman graphique : https://www.nouvellecite.fr/librairie/une-invitation-dans-ton-monde/

Alex Renaud-Bourbon

