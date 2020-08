Accompagnant handicap : Une plateforme pour faciliter vos vacances

Une plateforme en ligne pour trouver vos hébergements, activités et votre accompagnant handicap

Faciliter l’accès aux loisirs des personnes en situation de handicap, quel qu’il soit : Tel est l’objectif d’Uppiz, plateforme de services en ligne qui référence plus de 1 600 hébergements accessibles (hôtels, gîtes, campings, chambres d’hôtes…) en France, ainsi que 800 activités adaptées. Elle propose également de trouver facilement un accompagnant handicap pour les vacances.

Pour en profiter, il suffit de vous rendre sur la plateforme, d’indiquer la destination ou la zone géographique dans laquelle vous souhaitez passer vos vacances, puis de choisir soit l’activité, soit le logement, soit le type d’accompagnement souhaité par rapport à votre handicap ou celui de vos proches.

Sur Uppiz, les utilisateurs peuvent également trouver un accompagnant, parmi des professionnels de l’accompagnement, qui pourra répondre de manière avisée et personnalisée à leurs projets en fonction de leur nature : séjours, aide au répit, accès aux loisirs, accès au sport, événements familiaux…

À noter qu’Uppiz propose aussi aux professionnels qui le souhaitent de suivre une formation sur-mesure « Accompagnant Handi-tourisme et accès aux loisirs ».

Pour en savoir plus sur cette plateforme et trouver votre lieu de vacances et votre accompagnant handicap, rendez-vous sur le site : https://uppiz.com