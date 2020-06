Accidents du travail : Un ouvrage pratique à découvrir

Consultante, formatrice et coach certifiée, l’auteure de l’ouvrage “Accidents du travail “est spécialisée en droit social et en prévention des risques professionnels. Experte du monde du travail, elle accompagne, les entreprises et leurs collaborateurs dans leur vie professionnelle quotidienne.

Ce livre concerne les particuliers comme les professionnels. Salariés ou employeurs, qu’ils aient ou non des connaissances en droit. Il est accessible à tous. En effet, il est présenté de manière concrète et conçu comme outil pratique qui peut être consulté par tous dans la vie de tous les jours.

“Gérer un dossier d’accident du travail est une mission qui implique des connaissances en droit du travail et droit de la Sécurité sociale, une certaine rigueur ainsi qu’une veille réglementaire et jurisprudentielle, explique ainsi l’auteur. En effet, la législation ne cesse d’évoluer. La réglementation et la jurisprudence demeurent cependant marquées par le principe de responsabilité de l’employeur, qui se doit d’assurer la sécurité de ses salariés.

La santé des collaborateurs et l’absentéisme, la responsabilité civile et pénale qui en découle et l’impact sur le taux de cotisation des employeurs sont des enjeux humains, juridiques et financiers importants pour l’entreprise.”