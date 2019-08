Accident à la télé allemande : Samuel Koch restera tétraplégique

L’hôpital vient de donner des nouvelles de l’état de santé de Samuel Koch, le jeune cascadeur malheureux de l’émission allemande Wetten Dass. Victime d’un terrible accident le 5 décembre dernier à la télé allemande lors de la très populaire émission Wetten Dass.., Samuel Koch avait immédiatement été transporté aux urgences, inconscient, victime d’un énorme choc à la tête et aux cervicales après avoir tenté de sauter au dessus d’une voiture avec des chaussures montées sur ressort. Suivie en direct sur la chaine ZDF, sa chute avait ému toute l’Allemagne et c’est donc tout naturellement que les téléspectateurs attendent avec inquiétude des nouvelles du jeune cascadeur de 23 ans.

Transféré dans un centre suisse spécialisé pour grands accidentés, Samuel Koch est dans un état stable, explique le bulletin médical publié mercredi matin. Sorti du coma, le jeune homme peut à nouveau parler et il a gardé toute sa mémoire. En revanche mauvaise nouvelle, son système nerveux autonome étant touché, Samuel est paralysé des bras et des jambes et restera sans doute tétraplégique le restant de ses jours. Sur Facebook, plus de 4300 personnes ont déjà rejoint le groupe dédié au jeune cascadeur malheureux.