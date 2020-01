Accessoires de beauté pour le cancer : Les créations de Mlle Foulard

Initiative : Continuer à être coquette face à la maladie, c’est possible grâce à Mademoiselle Foulard qui développe une gamme d’accessoires de beauté pour le cancer.

Nous avons rencontré une jeune entrepreneuse, qui a créé son entreprise en ligne sur une thématique délicate : l’image de soi face à la maladie. Soucieuse des autres et désireuse d’apporter sa contribution, elle nous dévoile son projet et sa boutique « Mademoiselle Foulard » qui propose des accessoires de beauté pour le cancer : bonnets, foulards, turbans, casquettes…

Pouvez-vous nous dire quelques mots sur vous ?

Je me nomme Sophia Marchal, je suis une jeune auto-entrepreneuse qui créé et développe des boutiques en ligne ainsi que des blogs.

Comment est né ce projet ?

L’aventure a commencé il y a un an, suite à une expérience personnelle très singulière. Ma maman a été touchée par le cancer. Durant cette période, j’ai découvert toutes les facettes de la maladie. Les hauts, les bas, les imprévus positifs ou négatifs.

Une des étapes importante pour elle a été la perte de ses cheveux. Derrière beaucoup d’humour et de second degré, se cachait une phase douloureuse. À ce moment-là, l’image de soi et l’image que l’on renvoie à son entourage changent.

Elle portait une perruque pour sortir afin d’être apprêtée et que personne ne remarque sa perte de cheveux.

Au fur et à mesure de la maladie, le personnel médical intervenait plusieurs fois par jour à la maison. À ce moment-là elle ne voulait pas et ne pouvait pas se précipiter pour mettre et peigner sa perruque. C’est ainsi que j’ai décidé de lui offrir son premier bonnet chimio.

De fil en aiguille est née l’idée de faire une boutique en ligne. Pour faciliter l’accès à ces accessoires : bonnet, foulard, turban, casquette.

Quels accessoires de beauté pour le cancer proposez-vous ?

Une perruque demande de l’entretien, du temps. Elle est souvent trop chaude, trop lourde… Je propose une alternative à ces femmes et à ces hommes, qui est bien moins coûteuse qu’une perruque, plus pratique et confortable.

Notre boutique en ligne propose une gamme de bonnet chimio ainsi que des turbans, des foulards et des casquettes. Notre gamme est variée aux niveaux des couleurs et des motifs. Vous trouverez des modèles en coton, satin, velours… Avec des tons pastels ou plus excentriques.

Vous trouverez aussi un blog. L’idée est d’apporter des éléments de réponse à des questions que je me suis posée. Ce sont principalement des articles informatifs. Je dédie également des articles à des organismes, des associations qui, à mon sens, apportent une valeur ajoutée aux personnes atteintes d’un cancer.

Quels sont vos objectifs et vos valeurs ?

Via la boutique en ligne et le blog, je m’adresse à des personnes atteintes du cancer qui subissent une chimiothérapie ou une radiothérapie. Je souhaite mettre à disposition de ces personnes souffrant de la perte de leurs cheveux, d’alopécie, des accessoires confortables et pratiques ainsi que des articles de blog informatifs. L’image de soi nous préoccupe davantage pendant la maladie car les changements physiques peuvent être nombreux (perte de poids, perte des cheveux…). Le but est de se faire plaisir et de rester coquette en toute circonstance par le biais d’un accessoire simple et élégant.

Quel avenir pour votre projet de création d’accessoires de beauté pour le cancer?

Nous ne sommes qu’aux prémices d’un long projet ! Nous souhaitons développer davantage notre blog, pour continuer à apporter des informations à nos lectrices et lecteurs.

Nous souhaitons également élargir notre gamme de produits et à long terme recruter une couturière pour pouvoir proposer des modèles personnalisables.

Votre mot de la fin?

L’essentiel est de se sentir bien, le mieux possible malgré les circonstances.

Aimez-vous comme vous êtes, ne laissez pas la maladie détruire votre féminité et votre beauté !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : https://mademoisellefoulard.fr/