Accessibilité : Un Master « Villes intelligentes »

Dès la prochaine rentrée scolaire (2014-2015), la Design All Foundation et l’école de Design BAU proposeront, à Barcelone, un Master « Villes intelligentes », destiné à apporter « un regard différencié sur les défis auxquels les villes sont confrontées ». Intitulé « Villes intelligentes. Concevoir avec les citoyens. », il accordera une place importante à l’accessibilité des villes et à l’implication de tous les citoyens dans la vie urbaine.

« Le but est d’offrir aux étudiants une perception du phénomène urbain, mais aussi les connaissances et outils qui permettant la co-création avec les citoyens pour concevoir des villes intelligentes et durables, précise la Design All Foundation. Ce master propose que la compétitivité, le développement économique et l’amélioration de l’efficacité de villes ne constituent pas une fin en soi, mais la conséquence naturelle de l’implication active des citoyens dans l’évolution des sociétés urbaines vers la durabilité. Parce que seules la volonté et la responsabilisation des citoyens pour être plus sains, créatifs et socialement impliqués, permettra un développement harmonieux des villes. Le Master est structuré en deux grands blocs : d’une part, la connaissance des structures, des activités, des services, usages, les défis et les chances des villes ; d’autre part, l’élaboration d’un projet final conçu par des équipes d’étudiants avec des citoyens. Au-delà de sa valeur académique l’objectif est la mise en œuvre d’une activité innovante pour ajouter de la valeur à la ville ».Pour plus d’infos : foundation@designforall.org