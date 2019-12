Accessibilité : stop au recul !

Le Conseil national handicap proteste vivement contre l’adoption, par l’Assemblée Nationale, et par le Sénat en deuxième lecture, le 28 juin dernier, des articles (14 bis et 14 ter) suite à la proposition du Sénateur Paul Blanc. Ces deux articles remettant en cause les norrmes d’accessibilité de bâtiments et logements neufs.

L’Article 14 bis donne la possibilité aux constructeurs de ne pas se plier aux exigences des norrmes d’accessibilité si le maître d’ouvrage prouve l’impossibilité technique de les appliquer.

L’Article 14 ter remet en cause l’accessibilité des structures de locations de vacances (hébergements, hôtels,..). Il s’agit une nouvelle fois d’un recul important par rapport à la loi de février 2005 qui offrait enfin, une réelle avancée avec l’objectif d’une mise en accessibilité totale des établissements publics et des transports collectifs, ainsi qu’une accessibilité généralisée des bâtiments neufs. Cette loi laissait espérer aux personnes handicapées une insertion et une participation à la vie sociale souvent gravement altérées pour des raisons purement matérielles.

L’adoption de ces deux articles fait suite aux lobbies de certains promoteurs immobiliers et montre leurs limites en matière d’innovation pour les construction neuves.

Il est regrettable que ces deux Articles soient adoptés 15 jours seulement après l’intervention du Président de la République lors de la Conférence Nationale du Handicap, qui rappelait :” Dois-je rappeler que notre horizon est 2015 ? Je ne cèderai pas sur cette échéance. Ce serait une étrange façon de gouverner que de se fixer un objectif ambitieux, puis de reculer l’exigence au fur et à mesure qu’on s’en approche ! »

La politique du handicap ne concerne pas seulement les personnes handicapées, ni même les quelques 20 millions de Français qui ont un membre de leur famille ou un proche handicapé. Elle nous concerne tous parce que les difficultés auxquelles nos compatriotes handicapés sont confrontés révèlent le chemin qui nous reste à parcourir pour construire une société tout simplement humaine.”

Aucun de nous, aucun de nos proches, n’est en effet à l’abri d’un accident de la vie susceptible de le contraindre à chercher un jour un logement accessible. Chacun de nous peut aussi, simplement, être confronté aux effets du vieillissement et/ou de la perte d’autonomie qui diminue la mobilité.

L’adaptation de la réglementation européenne qui devrait intervenir en 2012 fera obligation aux Etats de se conformer sans délai à l’impératif d’accessibilité des bâtiments publics et privés dans le neuf. Il est regrettable que la France, qui avait su mettre en place une législation volontariste et de bon sens, fasse une nouvelle fois marche arrière.

Le Conseil national handicap défend le droit à une société accessible pour tous et prendra les dispositions nécessaires pour saisir le Conseil Constitutionnel.