Accessibilité numérique et handicap : Un livre blanc

Le CNED publie un livre blanc sur le thème Accessibilité numérique et handicap



« La République du 21e siècle sera nécessairement numérique » : C’est ainsi que débute le livre blanc tout récemment publié par le CNED. Intitulé « L’inclusion du handicap et l’accessibilité numérique », ce document est issu du programme « Accessibilité numérique et handicap » mené sur une période de quatre ans avec le soutien du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (le FIPHFP). Objectif : « Construire une République ouverte et inclusive ».

« Cette expérience illustre le changement culturel à opérer au sein des organisations et les nécessaires sensibilisation et formation des acteurs intervenants, précise les rédacteurs du CNED. Changer de regard sur le handicap et se mobiliser pour changer les pratiques au quotidien. C’est une expérience humaine formatrice qui a fédéré les équipes et participé à la démarche qualité de l’établissement. Opérateur public de l’enseignement à distance, le CNED s’est donné pour mission de garantir à chacun, quelle que soit sa situation, les moyens de sa réussite scolaire et professionnelle. La prise en compte de l’accessibilité numérique est donc une nécessité et une exigence éthique pour l’établissement ».

Parmi les grandes pistes évoquées dans le livre blanc :

faciliter l’accès à l’emploi, le maintien et une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap (le métier d’enseignant à distance et l’inclusion à distance) ;

répondre à l’exigence de l’accessibilité numérique (une obligation légale mais pas seulement, une volonté du CNED de rendre ses formations accessibles et une preuve que les progrès sont possibles dans ce domaine malgré les contraintes) ;

réussir le changement culturel et faire intégrer le réflexe accessibilité numérique au quotidien.

Pour en savoir plus et pour consulter le livre blanc : http://www.cned.fr/le-cned/institution/accessibilite-numerique/