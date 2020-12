Accessibilité : Les Archives Nationales se modernisent

Listen to this article Listen to this article





Les Archives nationales de Paris et Pierrefitte-sur-Seine se modernisent et deviennent davantage accessibles aux personnes malvoyantes, non-voyantes, et malentendantes.

Ainsi, les salles de lecture de ces deux structures sont désormais équipées d’un vidéo-agrandisseur permettant aux personnes malvoyantes d’avoir accès en autonomie aux documents originaux.

Mis à disposition sur simple demande depuis fin décembre 2014, cet équipement permet de grossir un document d’archive jusqu’à quarante fois en très haute définition sur un fond contrasté ou non, et de répondre ainsi aux nombreux types de déficiences visuelles, dont la dégénérescence maculaire (DMLA). Ce dispositif sera bientôt complété par un équipement informatique avec clavier en gros caractères, synthèse vocale et logiciel de grossissement des caractères pour avoir accès à la salle des inventaires virtuelle, consulter les instruments de recherche et commander des documents. Un poste sera également équipé en salle des inventaires. Les personnes non-voyantes pourront également être accompagnées pour la recherche et la lecture des documents. Par ailleurs, le service éducatif des archives nationales a également acquis des loupes électroniques pouvant être utilisées lors des activités pédagogiques en groupe. L’accueil des publics malentendants sera lui aussi amélioré grâce à l’installation de boucles magnétiques amplifiant le son des conversations tout en supprimant les bruits parasites.