Accessibilité : « La dynamique est enclenchée, intégrons le bon sens »

A un an de l’échéance du 1er janvier 2015, Philippe Monmarché, spécialiste de l’accessibilité, nous fait part de son avis sur la situation française en la matière.

Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre activité ?

Je suis président de l’entreprise Sherp’Accès et chargé de la Commission Design For All de COBATY Paris Rive Gauche (Fédération internationale de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement).

Ancien conducteur de travaux chargé d’affaires, j’ai intégré pour quatre ans, fin 2005, une société qui développait à l’époque une méthode de diagnostic de l’accessibilité. Au fil du temps, je me suis aperçu qu’il manquait un maillon important pour expliquer aux professionnels du bâtiment que l’accessibilité n’est pas un problème incontournable, et que la solution repose simplement sur la prise en compte précise de tous les détails. C’est ainsi qu’est née Sherp’Accès, qui joue aujourd’hui un rôle de Bureau d’Etude Technique pour la mise en accessibilité au regard des personnes handicapées. C’est une Assistance à Maître d’ouvrage et ou Maître d’Œuvre de l’avant-projet jusqu’au passage de la commission en accessibilité.

Que recouvre selon vous le terme « accessibilité » dans la culture française ?

C’est un grand mot, trop galvaudé, qui est devenu péjoratif à force d’être associé uniquement aux personnes handicapées. Il faudrait un véritable changement de perception, que l’on envisage réellement l’accessibilité pour tous et que l’on arrête de mettre chaque personne dans une case : personne handicapée, personne âgée… On ne pourra jamais tout rendre accessible. Autant gérer le problème pour l’intérêt du plus grand nombre et non pas partie par partie. Certains pays sont bien plus avancés que la France sur le plan de l’accessibilité, et pourtant tout n’y est pas accessible, leur approche est simplement tournée vers l’intérêt de tous, sans catégories.

Que pensez-vous de la situation française en termes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ?

Des efforts sont faits, mais je ne suis pas certain qu’ils soient toujours efficaces, dans la mesure où on ne règle pas le problème de fond, à savoir le comportement et la perception.

C’est un peu comme essayer de régler le problème de la consommation d’énergie en améliorant la thermie… tout en continuant à utiliser des appareils qui surconsomment.

Nous sommes à une période charnière où il est nécessaire de communiquer davantage, d’expliquer pourquoi l’accessibilité est importante et comment la mettre en œuvre concrètement. Les acteurs concernés ne sont pas obtus et peuvent changer les choses, à condition qu’ils sachent pourquoi et comment. En attendant, le manque d’explication actuel conduit à d’importants décalages entre les exigences réglementaires et l’usage, notamment pour la délivrance de « l’attestation hand » en fin de chantier. Validée par un bureau de contrôle ou un architecte extérieur au chantier, elle peut être attribuée alors même que le bâtiment n’est pas du tout fonctionnel…

Vous êtes membre de COBATY, comment cette organisation envisage-t-elle l’accessibilité ?

Nous souhaitons démontrer que l’accessibilité n’implique pas d’innover sans cesse, ou de trouver des produits spécifiques. L’accessibilité n’est pas une contrainte et peut se faire de manière simple en utilisant des produits standards. C’est dans cette optique que COBATY Paris Rive Gauche, Reed Expositions France et Sherp’Accès ont décidé de s’associer autour du projet « Appart’home pour tous » présenté à l’occasion du salon Batimat du 4 au 8 novembre derniers. Avec un groupe de travail composé d’industriels et de professionnels engagés sur le terrain de l’accessibilité, nous avons ainsi créé un stand « appartement accessible» grandeur nature, élaboré avec des produits existants, bien posés et répondants finalement aux besoins de tous.

Quel regard portez-vous sur le volet accessibilité de la loi 2005 ?

Cette loi a été créée pour répondre à une attente réelle et a eu le mérite d’enclencher une dynamique, une réflexion. Cependant, peut-être qu’elle a été faite un peu trop vite.

En 2005, on ne se rendait pas compte que les délais posés seraient insuffisants et que les méthodes proposées ne seraient pas toujours adaptées. Par exemple, « rendre un bâtiment accessible à 70% », en pratique cela ne signifie pas grand-chose… et impliquera forcément un diagnostic différent pour s’assurer que tous les éléments indispensables ont bien été pris en compte et que le bâtiment est effectivement accessible. Il manque juste le bon sens. Il faudrait donc miser sur l’obligation de résultats et non de moyens.

Par ailleurs, les bâtiments sont encore trop souvent considérés comme des objets par ceux qui les font construire. Lorsque quelqu’un explique son projet, il indique ce qu’il souhaite faire mais rarement l’usage qu’il envisage par les personnes, et l’accessibilité se trouve souvent relayée au rang de détail.

A ces problèmes s’ajoute un manque de formation pour les différents acteurs du bâtiment.

Quels sont selon vous les domaines où l’accessibilité doit être appliquée en priorité ?

A mon sens, la première priorité est l’aménagement de la voirie qui est parfois problématique, et l’amélioration de l’accès aux ERP qui ont un « visage », comme les mairies, les administrations, ou les bibliothèques…

Quel état des lieux faîtes-vous aujourd’hui des secteurs suivants en termes d’accessibilité ?

Les transports ?

L’accessibilité aux transports progresse, mais pas aussi vite qu’on le souhaiterait, notamment en raison des délais nécessaires à la réception du matériel roulant, sa mise en place et à son amortissement. Cela se compte en années.

Le logement ?

On avance et de nombreux travaux sont faits, mais tout ce qui est étiqueté « accessible » ne répond pas forcément aux attentes et besoins. Nous devons nous concentrer sur l’explication du pourquoi de l’accessibilité et modifier les quelques « pépites » règlementaires qui causent des blocages.

Les ERP ?

Comme pour le logement, les progrès sont incontestables, et on assiste à une prise de conscience… Par contre, nous ne devons pas oublier qu’on ne règle pas l’accessibilité que part des moyens techniques ou matériels, la dimension humaine doit-être prise en compte. La formation du personnel d’accueil est importante, ils doivent avoir connaissance des solutions d’accessibilité mises en place dans le bâtiment.

Comment envisagez-vous l’évolution de l’accessibilité dans les cinq à dix prochaines années ?

Je reste optimiste. La loi de 2005 a permis de lancer un processus. Il n’est pas parfait et des choses sont à revoir, mais c’est le cas de tout grand processus. A présent la dynamique est enclenchée, il nous reste à intégrer le bon sens et à repenser les choses de manière plus logique. Une prise en compte de l’accessibilité le plus en amont possible des projets ainsi qu’une formation sérieuse pour les acteurs (au sens large du terme) du bâtiment, faciliteraient grandement les choses.

Plus d’infos sur : www.sherpacces.com et www.cobaty.org