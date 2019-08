Accessibilité et services bancaires

Toulouse, France – le 19 mai 2008 – Le CIC et le Crédit Mutuel optimisent leur démarche Accessibilité et rendent leurs guichets automatiques bancaires (GAB) accessibles aux personnes malvoyantes, avec la synthèse vocale Acapela. Un pas de plus pour permettre à leurs clients de pouvoir opérer de façon autonome et de bénéficier de la souplesse et de la disponibilité des GAB 24h/24.

En intégrant la synthèse de la parole, ces banques choisissent donc d’accompagner vocalement leurs clients et de leur simplifier le quotidien. Les automates bancaires récents sont équipés d’une prise jack facilement repérable et d’un clavier avec des touches qui ont des repères gravés pour une identification par les utilisateurs malvoyants et non-voyants. Lorsque le client branche son casque audio ou son oreillette (fiche jack 3.5 mm), le distributeur de billets stoppe l’affichage sur écran et démarre le service de retrait de billets avec l’assistance vocale.

La mise en place de cet accompagnement vocal va être effectuée sur 1300 Guichets courant 2008 et tous les nouveaux distributeurs installés seront automatiquement équipés de synthèse vocale Acapela.

.

Plus d’informations sur www.creditmutuel.fr et www.cic.fr