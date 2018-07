Accessibilité en Martinique : Un guide touristique dédié

Tourisme, loisirs et handicap

Un guide dédié à l’ accessibilité en Martinique



Un voyage en Martinique, ça se prépare ! À plus forte raison lorsqu’il faut composer avec un handicap, car il n’est pas toujours évident de se renseigner à l’avance sur les conditions d’accessibilité de chaque lieu. C’est pourquoi Noël Cicalini, président de l’association « Martinique Access’île » et organisateur de séjours adaptés, a décidé de réaliser l’ouvrage « Access’île Martinique ». Richement illustré, ce livret propose des informations pratiques et détaillées sur l’ accessibilité en Martinique, les hébergements de l’île, ses restaurants, les lieux à voir en priorité, ses activités de loisirs… en précisant toujours leur accessibilité selon chaque type de handicap.

Pour vous le procurer ce guide sur le tourisme et l’ accessibilité en Martinique, contactez l’association via son site internet : http://handicaptourisme.net