Accessibilité en Europe : quelle réalité sur le terrain ?

Alors qu’un européen sur six est concerné par le handicap (80 millions de personnes) et que le vieillissement de la population soulève de réels enjeux sociétaux tels que la prise en charge de la dépendance et l’accès facilité aux biens et aux services, l’Acte européen sur l’accessibilité, élément clé de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées 2010-2020 et annoncé par Viviane Reding pour fin 2012, est toujours en cours de préparation. Du 9 au 18 septembre 2013, 2 bénévoles à mobilité réduite de l’association Jaccede.com partiront dans 5 grandes villes européennes à la rencontre des organisations et associations locales afin de prendre le pouls de la situation.

Défendre la cause de l’accessibilité dans 5 grandes villes européennes, avec le soutien de 25 associations et organisations locales L’association Jaccede.com agit depuis plus de 7 ans sur le terrain via des actions de sensibilisation grand public en faveur de l’accessibilité universelle. L’organisation de ces événements permet de recueillir directement l’information sur site et d’évaluer les progrès de mise en œuvre en matière d’accessibilité du cadre bâti et des transports. Grâce à son guide collaboratif des bonnes adresses accessibles www.jaccede.com, l’association peut offrir à ses utilisateurs des informations précieuses en termes de services accessibles mis à disposition. A l’occasion de la sortie des versions anglaise, allemande et espagnole de son application iphone et android Jaccede mobile, Jaccede.com souhaite faire connaître et diffuser son guide au-delà des frontières. David Bourgeon et Marie Vampouille, 2 bénévoles de l’association à mobilité réduite, accompagnés de leurs 2 aides accompagnateurs, partiront à Madrid, Barcelone et Londres (pour Marie), Bruxelles et Berlin (pour David) du 9 au 18 septembre 2013 dans le but de rencontrer les associations locales impliquées dans l’accessibilité et d’organiser avec elles, des journées de référencement pour alimenter le guide www.jaccede.com. Parmi elles, des organisations influentes auprès de la Commission européenne : le Forum européen des personnes handicapées ou la plateforme européenne des personnes âgées (AGE). Les objectifs finaux de ces 2 voyages sont :

• défendre des principes d’accessibilité pour tous homogènes en Europe dans le cadre de la préparation de l’Acte européen sur l’accessibilité ;

• créer et fédérer un réseau associatif européen autour du projet de Jaccede, notamment par l’échange de bonnes pratiques ;

• augmenter le nombre de bénéficiaires du guide Jaccede.com tout en augmentant l’impact social, en généralisant l’organisation de Journées de l’accessibilité ;

• partager et échanger les données afin de développer un guide des bonnes adresses accessibles de référence en Europe. Le voyage se terminera par une rencontre avec Viviane Reding, vice-présidente de la Commission européenne le mercredi 18 septembre 2013 à Bruxelles avec Damien Birambeau, président fondateur de Jaccede.com. Pour en savoir plus sur le voyage de Marie et David et suivre leur périple pas à pas : www.journee-accessibilite.com