Accessibilité d’Internet : passer le cap sans heurt

Toutes les plateformes publiques devront être accessibles à tous d’ici l’été 2009, les deux sociétés ont mis en place une offre industrielle permettant aux administrations de passer le cap sans heurt.

D’ici quelques semaines, les sites Internet publics devront respecter la norme WAI, nécessaire à l’accessibilité des sites et services web aux populations à handicaps (mal ou non-voyant,…).

Com6 (115 collaborateurs 30 millions d’euros de chiffre d’affaire) et le Groupe Genitech (140 collaborateurs 11.5 millions d’euros de chiffre d’affaire) ont depuis longtemps travaillé dans une même logique d’accès de l’information au plus grand nombre, proposent désormais une solution d’évolution des sites web publics vers cette nouvelle norme.

L’accessibilité du Web aux populations à handicap : un effort récent malgré l’ancienneté du problème

Depuis de nombreuses années la France et l’Europe sont très en retard en ce qui concerne la possibilité pour une personne mal ou non-voyante de lire et d’agir sur Internet. Ainsi toutes les démarches administratives en ligne qui simplifient la vie des utilisateurs valides ne leur sont pas autorisées faute du respect de la norme.

Mais en février 2005 la loi sur le handicap (sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées) est votée. Elle aborde un certain nombre de thèmes dont celui de l’accessibilité qui oblige tous les établissements recevant du public à se mettre en conformité (par exemple mettre en place des rampes d’accès). Les décrets d’application seront encore discutés ce mois de février et devraient rentrer en vigueur d’ici juin 2009 sous la pression des institutions européennes.

Dans le cadre de cette mise en conformité, les standards d’accessibilité français vont devoir être abandonnés au profit de la norme Internationale. Genigraph et Com6 avaient choisi d’être ouverts à la norme internationale (WAI) dans la construction de leur offre – ce qui n’est pas le cas des trois quarts des SSII du marché français.

Comme l’indique Grégoire Aubry de la société Com6 « La solution packagée proposée par e-Citiz et Com 6 peut donc intéresser un grand nombre de communes et d’établissements publics. Le site de la ville de Béthune, qui sera livré fin mars, est un bon exemple de cette collaboration ».

Deux entreprises, une même vision, un même client

Techniquement la collaboration d’e-Citiz et de Com6 s’appuie sur la réunion des solutions Anan6 et e-Citiz qui permettent la mise en ligne de solutions « nativement accessibles ». Les plateformes ont été construites afin de garantir l’accessibilité par construction, pré-requis indispensable au développement de solutions viables pour le plus grand nombre, dont les populations à handicap – mal ou non voyants.

Leur avance dans ce domaine ainsi que sur les projets informatiques du domaine public permet aux deux sociétés de proposer une solution industrielle opérationnelle.

Les villes qui souhaitent obtenir un site internet davantage centré sur l’usager pourront ainsi bénéficier à la fois du savoir faire d’e-Citiz en matière d’e-Services et de l’expérience de Com6 sur la construction de sites web.

A propos de e-Citiz

e-Citiz est le produit phare du groupe Genitech (Genigraph, Genitech Tunisie, OpTech Software USA). C’est une plate-forme de conception et de déploiement de Guichet Unique Web. e-Citiz est aujourd’hui reconnu et utilisé tant par le secteur privé (Groupama, GDF…), que par le secteur public en France (Ministère, Conseil Régionaux et Généraux, Collectivité Locale (Argenteuil, Paris…) mais aussi en Europe par l’état du Luxembourg pour son guichet unique (www.eluxembourg.public.lu). e-Citiz dispose d’un réseau de Partenaires Intégrateurs et Editeur tels qu’Intech, Logica, Com6, CDC CEE, TEAMNET, MGDIS… e-Citiz est le fruit de plus de 15 ans de développements de projets Complexes et de portails Web par les ingénieurs du groupe Génitech, primé à de nombreuses reprises, il fait l’objet d’un brevet INPI 04 13373 et il a obtenu le Label Innovant de L’OSEO ANVAR.

A propos de Com6

Expert des technologies de l’information depuis 1989, comptant 8 agences en France et 1 aux Pays-Bas, le Groupe Com6 s’est engagé dès 2004 dans l’accompagnement des collectivités vers un site Internet durable et accessible, tourné vers l’internaute. Dans cette démarche, Com6 a investit dans la conception et le développement de l’outil de gestion de contenu Anan6, simple, intuitif et collaboratif, garantissant la production de contenus respectant les standards et normes. Cette solution est aujourd’hui reconnue par plusieurs organismes publics et de nombreuses collectivités territoriales. Favoriser l’accès à l’information au plus grand nombre est notre conception de l’Internet.