Accessibilité des services administratifs au handicap : Vidéo pédagogique

Ecouter article Ecouter article





Action Handicap France crée une vidéo de sensibilisation pour améliorer l’accessibilité des services administratifs français.

L’association Action Handicap France œuvre depuis 9 ans en faveur des droits des personnes en situation de handicap, de leur intégration et de leur participation à la citoyenneté. En ce sens, elle a déjà formé plus de 11 000 personnes valides au changement de regard sur le handicap. Elle agit notamment au quotidien pour améliorer l’accessibilité des services administratifs en France.

Dans ce cadre, grâce à l’engagement et à l’aide de la Mairie de Paris et du 11e arrondissement, Action Handicap France a réalisé, en partenariat avec les Papillons blancs de Paris, une vidéo d’environ cinq minutes qui résume les bons comportements à adopter face à une personne en situation de handicap dans une administration. Objectif : rendre les services administratifs plus facilement accessibles aux personnes handicapées par le biais de la sensibilisation du public et des personnels de l’administration.

Voici quelques uns des conseils prodigués aux agents de l’administration :

– Face à des usagers sourds ou malentendants, accompagnez vos paroles de signes simples ou d’expressions du visage. Si le dialogue est difficile, proposez d’écrire lisiblement. Ne haussez pas le ton. Présentez-vous le visage dégagé, sans main devant la bouche ou chewing-gum.

– Devant des usagers en situation de handicap mental, adressez-vous directement à la personne et non à son accompagnateur. Parlez d’une voix calme et claire. Utilisez des mots simples et des phrases courtes. Remplacez un mot par un autre si besoin. Laissez bien à la personne le temps de s’exprimer et de répondre.

– Pour les usagers en situation de handicap moteur, si vous devez manipuler le fauteuil d’une personne, demandez lui l’autorisation. Parlez à la personne directement, même si elle a un accompagnateur. Si elle est accompagnée d’un chien d’assistance, ne le perturbez pas dans son travail en le caressant ou en lui parlant.

– Pour guider une personne déficiente visuelle, proposez votre bras ou votre épaule. Ne perturbez pas le chien qui travaille. Évitez les indications qui font appel à la vue comme : “Par ici” ou “Non, pas là”. Ne dites jamais : “Attention”. Dites : “Stop” ou “Arrêtez-vous”. Avant de quitter la personne, prévenez-là et assurez-vous qu’elle sait où elle est.

Découvrez ici la vidéo pour améliorer l’accessibilité des services administratifs aux 4 types de handicaps (surdité-malentendance, mental, moteur et visuel)

Découvrez ici la vidéo dans son format avec audiodescription AHF