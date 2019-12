Accessibilité des programmes indiquée dans la presse et les bandes annonces

A l’occasion de son assemblée plénière du 24 mars 2009, le Conseil a constaté que la presse magazine n’indiquait pas les diffusions de programmes en audiodescription à destination des personnes souffrant de déficience visuelle, en particulier sur TF1 et Arte, et que ces chaînes n’en faisaient pas mention dans leurs bandes annonces ni au moment de la diffusion de ces programmes.

Il a donc demandé au Syndicat de la presse magazine et d’information et aux syndicats de la presse quotidienne de communiquer ce renseignement dans les annonces de programmes, et aux chaînes concernées de la donner oralement dans les bandes annonces ainsi que lors de la diffusion des programmes.

Par ailleurs, le Conseil a constaté que si le sous-titrage des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes était indiqué dans tous les avant-programmes, les bandes annonces ne comportaient pas cette mention. Il a donc demandé aux chaînes de compléter leurs bandes annonces en y apposant, le cas échéant, le logo de l’oreille barrée.