Accessibilité des personnes déficientes visuelles : Un BD de sensibilisation

Une bande-dessinée sur l’accessibilité des personnes déficientes visuelles, aveugles ou malvoyantes

Afin de sensibiliser le grand public et d’interpeller le Gouvernement sur les problèmes d’accessibilité des personnes déficientes visuelles, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France lance une bande dessinée pédagogique intitulée « L’accessibilité ça nous regarde aussi ».

“Accessibilité, un simple mot, clé de l’accès à la pleine citoyenneté de millions de personnes”, commente la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, qui déplore la non-application la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, des personnes handicapées. C’est pourquoi elle lance cette BD relative à l’accessibilité aux bâtiments de toute nature et aux transports.

Téléchargeable gratuitement, celle-ci doit permettre aux lecteurs de mieux comprendre comment les personnes déficientes visuelles font, dans leur quotidien, pour accéder aux bâtiments et aux transports.

À travers le parcours de Lina, ils vont ainsi prendre conscience des différentes difficultés rencontrées chaque jour par les personnes déficientes visuelles. La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France déplore toujours la non-application la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, des personnes handicapées.

Pour télécharger et découvrir gratuitement la bande-dessinée « L’accessibilité ça nous regarde aussi”, rendez-vous sur : https://aveuglesdefrance.org/wwp-actu/laccessibilite-ca-nous-regarde-aussi-en-bd/