Accessibilité des personnes aveugles : Un nouveau label

La Fédération des Aveugles et Amblyopes de France crée un label pour l’ accessibilité des personnes aveugles.

Dans le cadre de ses différentes actions pour améliorer l’accessibilité numérique des personnes déficientes visuelles, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France (FAAF) lance son propre label pour l’ accessibilité des personnes aveugles et déficientes visuelles.

Celui-ci vient répondre à une demande forte des usagers, qui rencontrent notamment des difficultés pour consulter les documents qu’ils reçoivent : « En France, plus de 90%* des utilisateurs de lecteur d’écran (essentiellement des personnes aveugles et très malvoyantes) ouvrent un fichier PDF sans être assurés d’y accéder, précise la FAAF. C’est pourquoi les référentiels d’accessibilité numérique RGAA 3 2016 de l’État et AccessiWeb de l’association BrailleNet, exigent que les ressources téléchargées soient accessibles au même titre que les sites web ».

L’objectif est donc de valider et de valoriser l’accessibilité et le bon usage des documents numériques et du matériel par les personnes en situation de handicap visuel.

Première étape pour ce label dédié à l’ accessibilité des personnes aveugles : valider l’accessibilité des documents numériques

Ce label, élaboré en partenariat avec les sociétés Atalan et Com’Access , s’appliquera dans un premier temps aux documents PDF. Il s’ouvrira ensuite progressivement à d’autres formats tels que ceux utilisés pour les livres numériques (Daisy, ePub) et la bureautique (Word, OpenOffice, LibreOffice etc.).

Testé et approuvé par des utilisateurs déficients visuels

La procédure du label repose sur des tests automatiques et manuels, qui seront ensuite approuvés par des utilisateurs déficients visuels. Le principal intérêt est de s’assurer que ces utilisateurs sont en capacité d’accéder à l’information au même titre que tous les autres.

Pour en savoir plus sur le label dédié à l’ accessibilité des personnes aveugles et sur la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France (FAAF), rendez-vous sur le site : http://www.aveuglesdefrance.org/label-federation-des-aveugles-et-amblyopes-de-france