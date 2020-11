Accessibilité: Des jeux de société pour tous

Listen to this article Listen to this article

Les jeux de société aussi peuvent être accessibles. Vous en trouverez la preuve sur le site http://accessijeux.com/. Celui-ci propose de découvrir toutes les innovations et dernières actualités en matière de jeux de société accessibles aux personnes déficientes visuelles.

Tout nouveau sur la toile, ce site est animé par Xavier Mérand, passionné de jeux et atteint de la rétinite pigmentaire, maladie génétique de la rétine et première cause de cécité en France. Xavier crée et teste des jeux de société, et souhaite faire partager son expérience. « J’ai créé ce site pour faire découvrir aux déficients visuels un panel de jeux dont ils ignorent jusqu’à l’existence et qui leur sont pourtant accessibles. J’aime aussi le Scrabble et le UNO que beaucoup pratiquent en version Braille, mais il y a tant d’autres choses à découvrir… ».