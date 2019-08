Accessibilité des établissements culturels aux personnes handicapées mentales

La collection de guides pratiques “Accessibilité à la culture” a été enrichie d’un troisième volume. Après un premier volume de portée générale “Culture et Handicap. Guide pratique de l’accessibilité” paru en 2007, et un second volume consacré au spectacle vivant en 2009, ce troisième ouvrage est dédié à l’accueil des personnes handicapées mentales dans les lieux de culture. Son élaboration fut coordonnée par la réunion des établissements culturels pour l’accessibilité (RECA) et par le ministère de la culture et de la communication.

L’ouvrage “Equipements culturels et handicap mental” est structuré autour de plusieurs parties :

– Les spécificités du public accueilli

– L’aménagement du cadre bâti

– L’adaptation des prestations culturelles et moyens de médiation afin d’intégrer les besoins et capacités des visiteurs

– La sensibilisation et la formation des personnels et les partenariats à construire.

Ce guide pratique insiste notamment sur les aménagements du cadre bâti et sur la signalétique directionnelle. A travers ces aménagements, il s’agit :

– De favoriser l’orientation et le repérage dans l’espace (par exemple en différenciant les espaces par un code couleurs ou en signalant par des pictogrammes les changements de niveau, les escaliers, les ascenseurs et les choix de circulation)

– D’offrir des espaces sécurisants et confortables (en créant des espaces non clos, en privilégiant le repérage des fonctions des espaces, en agençant le mobilier de manière pertinente, en prévoyant des zones de repos et en offrant un éclairage adapté, ni éblouissant ni tamisé)

– De faciliter l’utilisation des services (en proposant une signalétique cohérente, homogène et sans rupture) et de faciliter le repérage des issues de secours et des sorties du site.

Consultable et téléchargeable sur le site du Ministère de la culture