Accessibilité de la Fête des Lumières : Programme et infos pratiques

Découvrez le programme et les conditions d’accessibilité de la Fête des Lumières !

La nouvelle édition de la Fête des Lumières débutera à Lyon dans quelques jours. Elle aura lieu du jeudi 5 décembre au dimanche 8 décembre et devrait recevoir la visite de plus d’un million de spectateurs. Nous vous proposons de découvrir ici un avant-goût du programme ainsi que les informations concernant l’accessibilité de la Fête des Lumières 2019.

Du jeudi 5 décembre au dimanche 8 décembre

Cette année, la Fête des Lumières s’étalera sur quatre soirées : jeudi 5 décembre de 19h à 23h, vendredi 6 décembre de 20h à minuit, samedi 7 décembre de 20h à minuit, et dimanche 8 décembre de 19h à 23h.

Au programme : des rues, places, statues, façades et monuments illuminés; des animations et de nombreuses œuvres éphémères mises en place dans les principaux quartiers du centre-ville de Lyon.

Des suggestions de parcours et une application

Pour en profiter, vous pourrez choisir d’arpenter les rues comme bon vous semble, ou bien suivre l’un des quatre parcours (rose, bleu, vert, orange) suggérés par l’équipe de la Fête des Lumières sur le site dédié : https://www.fetedeslumieres.lyon.fr/

Une application mobile à télécharger gratuitement est également disponible.

L’accessibilité de la Fête des Lumières

Bien qu’il n’y ait pas de parcours dédié ou d’accueil spécifique mis en place, les organisateurs indiquent que l’ensemble du périmètre des animations est accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, ils recommandent aux personnes ayant des difficultés pour se déplacer ou s’orienter de privilégier les périodes de moins forte affluence pour leur visite, notamment :

– le jeudi 5 décembre de 19h à 23h

– le dimanche 8 décembre de 19h à 23h.

Nous vous recommandons également de bien vous renseigner à l’avance sur le ou les parcours que vous souhaitez réaliser, afin d’anticiper au mieux vos temps de déplacements qui seront certainement plus longs du fait des nombreux spectateurs attendus.

Pratique : À noter que le réseau de transport en communs lyonnais (TCL) sera gratuit pour tous le dimanche 8 décembre de 16h à minuit, et que des tickets soirée à tarif réduit seront proposés les trois autres soirs de l’événement.