Accessibilité aux plages et à la baignade en région PACA

Le CREAI PACA-Corse (Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptées) a réalisé, avec le soutien de la Région PACA, une enquête sur l’accessibilité des plages et de la baignade. Cette enquête a pour objectifs de connaître les conditions de mise à disposition des équipements et de recueillir des données destinées à l’élaboration d’un guide des plages équipées de fauteuil. Elle va aussi vérifier l’adéquation des équipements fournis aux besoins des utilisateurs à partir des informations délivrées par les services municipaux chargés du suivi de ce service. Elle évaluera la satisfaction des communes par rapport à cet équipement et la satisfaction des utilisateurs et, en particulier celle des personnes à mobilité réduite.

Elle fait suite à deux premières études réalisées par le CREAI dans le cadre de sa convention avec la Région PACA sur l’accessibilité pour les personnes handicapées aux plages, piscines et cinémas en 2004 et sur l’accessibilité aux bains de mer dans les communes du littoral méditerranéen de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en 2005.

Le rapport final de cette enquête est consultable sur le site du CREAI PACA-Corse.