Innover pour l’ accessibilité à la santé, appel à projets

La Communauté d’Agglomération Limoges Métropole et ses partenaires, membres du réseau thématique #HealthTech de la French Tech, lancent un premier appel à projets national à destination des porteurs de projets et entreprises innovants. La thématique générale : « innover pour l’ accessibilité à la santé », avec trois approches possibles :

la mobilité / transports ;

/ ; les l ieux de vie – domiciles , résidences services et EHPAD (domotique, objets connectés) ;

– , et (domotique, objets connectés) ; la santé (télémédecine, suivi à domicile).

Les objectifs de cet appel à projets sont à la fois d’accueillir des porteurs de projet et entreprises désireux de s’implanter sur le territoire de Limoges Métropole, d’accompagner l’implantation et le montage des projets mais également de récompenser et valoriser les technologies et usages de demain.

Quel accompagnement ?

Les partenaires de l’appel à projets s’engagent à mettre en œuvre des services et un accompagnement personnalisé sur une durée d’un an : immersion au sein de l’écosystème French Tech ; parrainage/mentorat par un acteur emblématique du territoire, possibilité d’utiliser des espaces tests (living-lab), d’intégrer l’accélérateur French Tech, et la possibilité de participer à des actions collectives. Une somme maximale de 50 000 euros sera attribuée aux lauréats et répartie entre les projets retenus en fonction des besoins du porteur de projets. Deux projets pourront bénéficier d’un prix financier.

Qui peut candidater ?

L’appel à candidatures s’adresse à des porteurs de projets ou entreprises disposant d’un concept / solution éprouvée.

En pratique :

Les porteurs de projet et entreprises intéressés sont invités à candidater à partir du 6 juillet 2018 jusqu’au 31 août 2018.

Le dossier sera téléchargeable sur le site www.frenchtech-limogesmetropole.fr et à renvoyer dûment rempli et signé, par mail à frenchtech@agglo-limoges.fr.

Pour plus d’informations : site www.frenchtech-limogesmetropole.fr, rubrique actualités

