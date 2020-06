Accès universel aux antirétroviraux : les mamans d’abord ?

Le Comité des familles était présent à l’occasion du lancement de BORN HIV FREE, la campagne du Fonds mondial en faveur des familles vivant avec le VIH. « En tant que futur papa dont la femme est séropositive, je sais que grâce à l’accès universel au traitement, mes enfants seront séronégatifs… mais le grand public ne le sait pas ! » a regretté Ousmane Zaré du Comité des familles. « Je reste pessimiste par rapport à l’engagement de nos gouvernements pour faire en sorte que toutes les femmes et tous les concernés accèdent effectivement aux antirétroviraux ».

Zina El Hatrach, maman séropositive de deux enfants séronégatifs « trouve cela formidable, mais 2015 c’est un peu tard ». Depuis 1994, les mamans et les papas concernés par le VIH savent que les médicaments antirétroviraux sont efficaces pour bloquer la transmission du virus de la mère à l’enfant.

16 ans plus tard, c’est au mieux la moitié des mères séropositives des pays pauvres qui ont accès à ces médicaments.

En France, grâce aux antirétroviraux et à la protection sociale, 1500 mamans séropositives voient leurs enfants naître sans le VIH chaque année. Si entre 20 et 30 enfants sont contaminés, c’est lorsqu’il y a défaut dans la prise en charge, notamment du fait de lois discriminatoires à l’égard des femmes immigrées.

« Nous sommes la preuve vivante que l’accès universel au traitement sauve des vies et permet de fonder une famille, de voir grandir nos enfants », avait déclaré Reda Sadki, président du Comité des familles, lors d’une rencontre organisée à l’Hôtel Marigny avec Carla Bruni le 1er décembre 2009.

À cette occasion, Carla Bruni avait répondu positivement à l’invitation à la Maison des familles

Le site survivreausida.net diffusera mardi 25 mai 2010 l’intervention de Carla Bruni et une interview de Michel Kazatchkine, directeur du Fonds. Cette émission sera enregistrée avec des familles africaines concernées par le VIH et des acteurs de terrain, notamment Ousmane Zaré, Issoufou Tiendrebeogo (Association African Solidarité, Burkina Faso), et Sylvie Ouedraogo (pédiatre, Hôpital de Ouagadougou).

Écouter: Intervention de Carla Bruni à l’occasion du lancement de la campagne Born HIV Free (MP3, 2 Mo)

http://audio.diwane.net/2010/20100519.carla.bruni.bornhivfree.mp3

Le Comité des familles sur le site de la Fondation Carla Bruni-Sarkozy http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/comite-des-familles/

Lancement de la campagne “Naître sans le VIH” avec le soutien de Carla Bruni-Sarkozy

http://papamamanbebe.net/a9663

Le Fonds mondial lance la campagne « Born HIV Free » avec le soutien de Carla Bruni-Sarkozy

http://papamamanbebe.net/a9664

http://lemegalodon.net/a9665-acces-universel-aux-antiretroviraux-les-mam.html