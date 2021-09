Accès aux soins innovants : Vers des médicaments mieux pris en charge

Ecouter article Ecouter article





Les médicaments innovants pourraient devenir plus facilement accessibles. C’est ce qu’a annoncé Emmanuel Macron lors de la présentation de la stratégie « Innovation Santé 2030 » pour un meilleur accès aux soins.

Alors que les associations de patients, à l’image de France Assos Santé, réclament depuis 2016 la prise en charge par l’Assurance maladie des médicaments « innovants », ou issus de l’innovation thérapeutique, elles pourraient enfin obtenir gain de cause pour ces traitements souvent très onéreux et qui compliquent l’accès aux soins.

Un dispositif d’accès au marché organisé en trois étapes

En effet, lors de la présentation de la stratégie « Innovation Santé 2030 » à l’Elysée, le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la mise en place d’un dispositif d’accès au marché organisé en trois étapes, avec une mise en expérimentation assurée pendant deux ans. :

Obtention d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) ; Évaluation par la Commission de la Transparence de la Haute Autorité de santé. L’amélioration du service médical rendu (ASMR), même s’il n’est que de niveau 4, reste une amélioration pour les personnes malades ; Mise sur le marché immédiate, même sans fixation du prix, quel que soit le niveau de l’ASMR de 1 à 4.

« L’accès rapide au marché est à la fois un encouragement à l’innovation et une réponse aux attentes de milliers de patients », commente France Assos Santé, qui salue l’annonce de ces mesures tout en restant vigilante sur les modalités de leur mise en œuvre.

De nouvelles perspectives pour l’innovation en matière de santé et l’accès aux soins innovants

Lors de présentation de la stratégie « Innovation Santé 2030 », Emmanuel Macron a également annoncé ses perspectives globales pour l’innovation en santé, à savoir notamment :

– Renforcer notre capacité de recherche biomédicale.

– Soutenir les 3 secteurs d’avenir des industries de santé.

– Faire de la France le pays leader en Europe sur les essais cliniques.

– Permettre une équité d’accès aux soins pour les patients et offrir aux innovations un cadre d’accès au marché accéléré et simplifié.

– Offrir un cadre économique prévisible et cohérent avec l’objectif de souveraineté sanitaire et industrielle.

– Soutenir l’industrialisation des produits de santé sur le territoire français et accompagner la croissance des entreprises du secteur.

– Créer une structure d’impulsion et de pilotage stratégique de l’innovation en santé : l’agence d’innovation en santé.

Pour en savoir plus : www.entreprises.gouv.fr