Accès aux soins et lutte contre les discriminations : la FNATH dénonce le corporatisme médical.

Alors que la FNATH se réjouissait du principe posé par le projet de loi HPST en matière de lutte contre les discriminations et qu’elle avait proposé des modifications de nature à rendre le dispositif envisagé plus concret et efficace pour les victimes et les sanctions plus importantes, elle doit aujourd’hui “constater que les débats et les amendements adoptés par l’Assemblée nationale ont transformé cet article en un dispositif insignifiant et incapable de protéger les assurés sociaux.”

Tout d’abord, “l’inversion de la charge de la preuve de la discrimination au profit de l’assuré victime est abandonnée”. Ensuite, “la procédure initiale décrite dans le projet de loi – qui était déjà très timide – est remplacée par une procédure de conciliation conjointe, menée par l’Ordre et les caisses d’assurance maladie.”

Pour la FNATH, “les ‘‘testings” annoncés à grand renfort de publicité ne pourront être mis en place que par le directeur de la caisse, à la demande du Conseil de l’Ordre ou de sa propre initiative. Par ailleurs, le débat a maintenu, malgré l’opposition des associations, dont la FNATH, le principe selon lequel tout professionnel peut refuser les soins, en se fondant « sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins » et introduire un moyen quasi systématique d’échapper aux sanctions, déjà extrêmement limitées. Quelle exigence personnelle ou professionnelle peut justifier un refus de soin d’une personne à la CMU ou d’une personne handicapée ?”

La FNATH note également que les associations agréées n’auront pas le droit d’agir au nom et pour le compte des personnes lésées par un professionnel de santé.

Pour la FNATH, la déception est d’autant plus grande que cet article était un des articles emblématiques de cette loi. Le débat témoigne d’un système qui ne parvient pas à sortir du corporatisme. Le FNATH invitera les sénateurs à faire preuve de plus de courage politique.