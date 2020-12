Listen to this article Listen to this article

Difficultés d’accès aux soins et risque d’isolement face au Covid-19 : À l’approche de la Journée mondiale des personnes handicapées qui aura lieu le 3 décembre 2020, l’association Handicap International appelle à mieux prendre en considération les besoins particuliers des personnes handicapée en France et dans le monde.

En cette période de crise sanitaire qui s’étend sur la durée, beaucoup de personnes connaissent des difficultés, mais celles-ci peuvent être d’autant plus importantes pour les personnes en situation de handicap, notamment en matière d’accès aux soins en lien ou non avec la Covid-19. Dans ce cadre, l’association Handicap International publie un manifeste dans le but d’interpeller les pouvoirs publics et de sensibiliser la population à cette problématique. De par son action globale dans le monde, Handicap International évoque également les disparités qui existent d’un pays à l’autre ou selon les continents.

Des difficultés d’accès à l’information amplifiées

« Les personnes handicapées sont souvent les laissées-pour-compte dans les campagnes de sensibilisation contre la COVID-19. Dépliants non adaptés aux personnes malvoyantes, lieux de diffusion peu fréquentés ou non accessibles aux personnes handicapés, messages inadaptés… les obstacles pour accéder à l’information sont nombreux. Ainsi en Ethiopie 40% des adultes et 45% des enfants handicapés ont déclaré ne pas avoir accès à une information publique compréhensible sur le COVID-19 [1] », commente ainsi l’association.

Des gestes barrières plus difficiles à respecter pour les personnes handicapées

Handicap International souligne également la complexité du respect des gestes barrières qui peut varier d’un handicap à l’autre, relevant parfois du « défi ». « Par exemple, un fauteuil roulant doit être désinfecté autant de fois que l’on se lave les mains. La distanciation sociale est difficile, voire impossible à appliquer pour les personnes qui dépendent d’un contact physique avec leur environnement (se tenir à un mur quand on a des problèmes de mobilité, toucher les objets quand on est malvoyant, etc.) ou ceux qui les aident, explique Handicap International. Les mesures prises pour éviter la propagation du virus ne permettent pas toujours aux personnes les plus vulnérables, marginalisées et à risque de se protéger efficacement ».

Un manque d’accès aux soins aggravé en période de Covid-19

Si la question de l’accès aux soins avec un handicap est souvent problématique en temps normal, elle l’est encore plus en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19. Ainsi l’association estime que les personnes handicapées sont particulièrement à risque : « La pandémie de COVID-19 augmente les taux de morbidité et de mortalité des personnes vulnérables. La combinaison de facteurs tels que le handicap, le genre et l’âge génère souvent de multiples formes de restriction à l’accès aux services, indique-t-elle.

Certaines difficultés d’accès aux services rencontrées par les personnes handicapées se sont ainsi intensifiées pendant la pandémie. Il arrive que le personnel médical, débordé, refuse les soins à une personne handicapée considérant qu’elle doit être prise en charge dans un établissement spécialisé. Or, en raison de l’épidémie les services et réseaux d’appui (comprenant les assistants personnels et les aidants) sont bien souvent indisponibles ou interrompus. De fait, il est possible que des services de base ne soient plus assurés ». En conséquence, Handicap International rapporte qu’en cette situation de crise, « 75 % des personnes handicapées indiquent qu’elles n’ont pas correctement accès à des services de base comme l’eau, l’hébergement, la nourriture ou la santé [2] ».

Elle ajoute que, sur le plan économique, « les personnes handicapées, qui sont plus susceptibles d’être pauvres, sans emploi et d’avoir un faible niveau d’éducation en temps normal, sont plus touchées par le choc économique lié à la crise sanitaire. Et de fait que la majorité d’entre elles ne bénéficient d’aucune forme de protection sociale. Elle évoque le cas d’Haïti, où 65 % des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête pour l’ONG ont déclaré que le soutien économique qu’elles reçoivent normalement a été fortement perturbé depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire [3].

Handicap International mobilisé pour trouver des réponses

Face à cette situation, parfois critique selon les zones géographiques concernées, Handicap International a décidé d’adapter ses programmes d’information et de réponses, notamment pour faciliter l’accès aux soins face au Covid-19. Ainsi, dans de nombreux pays, « Handicap International a lancé des campagnes combinant différents canaux et différents types de messages afin d’être accessibles au plus grand nombre (radio, TV, information de rue…). Au Népal par exemple, des campagnes de sensibilisation en langue des signes ont été déployées à la télévision pour être accessibles aux personnes sourdes », précise l’association.

Pour pallier les problèmes d’isolement et de manque d’accès aux soins, Handicap International a également adapté ses programmes de réadaptation, essentiels aux personnes handicapées : Une plateforme virtuelle de télé-réadaptation a été mise en place pour offrir des séances de physiothérapie aux bénéficiaires de l’ONG au Rwanda. De la même manière, 1000 sessions de réadaptation en ligne ont été organisées pour des patients au Népal.

Par ailleurs, « afin d’atténuer les conséquences économiques désastreuses sur les personnes handicapées », Handicap International a jusqu’à présent distribué une aide pour les besoins de base (notamment de la nourriture) à 360 000 personnes dans le monde.

Plus d’infos sur : https://handicap-international.fr/