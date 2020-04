Accès aux soins en langue des signes : Une clinique en Occitanie

Occitanie : Une clinique propose un accès aux soins en langue des signes

Les difficultés d’accès aux soins avec un handicap restent omniprésentes dans la plupart des régions de France, et notamment pour les personnes sourdes et malentendantes. C’est pour remédier à cette problématique que la Clinique de l’Union (Haute-Garonne) a inauguré, fin 2019, un dispositif d’accès aux soins en langue des signes destiné aux patients sourds et malentendants.

Un binôme constitué d’un interprète et d’un intermédiateur sourd

En effet, cet établissement médico-social rattaché au groupe Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient, propose désormais des consultations et hospitalisations spécialement adaptées : « Lors d’une consultation ou d’une hospitalisation, un binôme constitué d’un interprète et d’un intermédiateur sourd, soumis au secret professionnel, assiste le patient et les soignants dans leurs échanges afin de garantir la fidélité des propos et leur compréhension », expliquent les responsables du dispositif. « Les personnes atteintes de surdité ne perçoivent en moyenne que 30% de l’information en lisant sur les lèvres, ce qui représente un véritable obstacle dans la vie quotidienne, y compris pour l’accessibilité aux soins à l’hôpital », commentent-ils.

L’objectif de cette nouvelle initiative est donc de faciliter la prise en charge des patients sourds tout en leur garantissant un consentement éclairé, mais aussi de leur redonner le pouvoir de comprendre et d’agir sur leur santé.

À noter que ce dispositif a fait partie des cinq finalistes sélectionnés lors des « Trophées de l’Hospitalisation privée, décernés le 11 décembre 2019. Ces distinctions récompensent chaque année les projets les plus innovants au sein des hôpitaux et cliniques.

Pour en savoir plus sur ce dispositif d’accès aux soins en langue des signes : https://www.chu-rennes.fr/prise-en-charge-specifique/l-unite-d-accueil-et-de-soins-pour-personnes-sourdes-et-malentendantes-488.html