Accès aux soins des personnes sourdes : Les conseils de l’URAPEDA

Les recommandations de l’URAPEDA afin de faciliter l’accès aux soins des personnes sourdes

Par l’URAPEDA. L’accès aux soins est un droit fondamental. Les personnes sourdes ou malentendantes en tant que citoyens français partagent ce besoin d’égalité et d’accès à la santé. Or, on constate aujourd’hui une grande disparité dans l’accessibilité réelle aux services de santé. Accueillir des patients sourds dans de tels services suppose de la part du personnel soignant d’être en capacité de communiquer avec ce public et d’en connaître les spécificités culturelles. Pour y répondre, plusieurs dispositifs dédiés à l’accès aux soins des personnes sourdes se mettent en place.

Des relais pour permettre la communication entre corps médical et patients sourds

Comment exprimer ses symptômes et comment comprendre – sans malentendus – le diagnostic et le traitement associé, dans une situation où médecin et patient ne partagent pas la même langue ? Pendant longtemps, le relais était assuré par un membre de la famille ou un ami, contraint d’accompagner la personne sourde lors d’un rendez-vous médical, afin de pallier au manque d’accessibilité. C’est dans ce contexte de nécessité d’accès aux soins des personnes sourdes qu’émerge le besoin de professionnalisme des interprètes Langue des Signes/Français pour permettre la présence d’un professionnel neutre, répondant à un code déontologique et soumis au secret professionnel. Aujourd’hui l’accessibilité aux soins se développe. Des aides financières sont mobilisables pour financer la présence d’un interprète diplômé lors d’un rendez-vous médical. Ce dernier garantit l’accès aux échanges et l’expression de chacun dans sa langue.

L’accès aux soins, c’est également l’accessibilité aux services d’urgence : comment contacter le SAMU, pompiers ou la police quand on ne peut pas téléphoner ? C’est pour répondre à ce besoin, parfois vital, qu’est créé le service 114 : ce numéro unique et national réceptionne les besoins d’urgence par écrit (sms, fax, transcription de la parole) et par webcam (expression en LSF). Ainsi les appels des personnes sourdes ou malentendantes sont reçus par tout type de communication et sont mis en relation avec les services d’urgence adéquats.

Des dispositifs médicaux en LSF pour l’accès aux soins des personnes sourdes

Aujourd’hui plusieurs Unités d’Accueil et de Soins pour les Sourds (UASS) ont vu le jour et répondent au besoin d’autonomie des personnes sourdes en proposant un accueil direct en LSF, assuré par des professionnels de santé s’exprimant en LSF ou avec des interprètes attitrés au service.

L’URAPEDA Auvergne Rhône Alpes, sur son antenne de Clermont-Ferrand a beaucoup contribué à la création d’un tel service au sein du CHU de la ville, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé. Après de nombreux échanges et de longs mois d’organisation, l’UASS a ouvert en février 2019, avec une équipe composée : d’un médecin responsable, d’une coordinatrice et une aide-soignante signante, de trois médecins et des interprètes de l’URAPEDA qui assurent le passage entre les langues. Le service a été inauguré le 1er octobre et a accueilli depuis son ouverture plus de 80 patients reçus directement dans leur langue naturelle : la LSF. Plus de patients et de professionnels sont bien sûr attendus à l’avenir.

Si l’URAPEDA déploie ses missions principalement dans l’insertion professionnelle des personnes sourdes ou malentendantes, elle est aussi une structure de référence dans le domaine de la surdité. A ce titre, elle s’inscrit dans des actions fortes pour favoriser l’accessibilité du public en situation de surdité, comme en témoigne cet engagement dans la création de l’UASS.

Former le corps médical aux spécificités culturelles du monde sourd

La question de la langue est centrale dans la rencontre entre le corps médical et les patients sourds, mais il est également primordial de connaître les spécificités culturelles du public sourd. C’est la raison pour laquelle l’URAPEDA AURA propose un catalogue de formations adaptées aux personnels hospitaliers pour l’accueil des personnes sourdes. Les différents modules s’adaptent aux besoins des structures en termes de formation : sensibilisation aux surdités dédiée à la connaissance du public sourd et des variétés de profils (appareillées ou non, utilisant la langue des signes ou le LPC, et/ou l’oral). Pour un accueil proche des besoins de la personne et pour garantir l’accessibilité, il est nécessaire de savoir à qui l’on s’adresse et ainsi d’adapter sa communication. La suite de la formation est dédiée à l’apprentissage de et en langue des signes : la santé, l’accueil en hôpital, le repérage entre les différents services, les échanges autour des symptômes et des soins etc. Un professeur sourd signant dispense les cours. Nos formations ne sont pas générales, mais construites sur mesure afin d’adapter les contenus de la formation aux professionnels présents au sein de celle-ci.