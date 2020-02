Acceptation de l’autre et de la différence : “D’égal à égal” bientôt au cinéma

« D’égal à égal », un film sur la différence et l’acceptation de l’autre

Dans cette comédie fraîche et mouvementée, tantôt grave, tantôt drôle, le spectateur est invité à découvrir la rencontre insolite entre Michi, 10 ans, et Tom, 40 ans. Leurs destins sont liés sans qu’ils ne le sachent et ils devront parcourir ensemble le chemin de l’acceptation.

Depuis le décès de sa mère, Michi vit dans un foyer pour enfants et peine à se défendre face aux railleries de ses camarades. Tout commence lorsqu’il découvre une lettre de sa mère adressée à « Tom » … il en déduit que cet homme doit certainement être son père et part à sa recherche, rêvant d’un modèle grand et fort qui pourra le protéger.

C’est ainsi qu’il fait la connaissance de Tom… Homme de petite taille, Tom a toujours du mal à accepter le regard des autres et vit dans la solitude, bien qu’il s’efforce de mener une vie normale. Choqué d’apprendre qu’il est depuis 10 ans le père d’un jeune garçon, Tom doit également composer avec la déception de celui-ci, qui n’accepte pas l’idée d’avoir un père plus petit que lui.

Un film tout public à découvrir dans les salles de cinéma françaises à partir du 11 mars 2020.

Pour obtenir plus d’informations sur ce film et découvrir sa bande annonce cliquez ici.