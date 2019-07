Abbaye Saint-André : De nouvelles expériences sensorielles à découvrir

L’Abbaye Saint-André enrichit sa palette d’expériences

Entre jardins remarquables et vestiges historiques, l’Abbaye Saint-André propose désormais de découvrir autrement son patrimoine en testant de nouvelles expériences au jardin. Les visiteurs pourront y contempler le lever de soleil au son du violoncelle face aux Alpilles, savourer une séance de yoga sur les terrasses, déguster un brunch végétal à l’Hortus Café, arpenter les allées avec le jardinier de l’abbaye le temps d’un atelier thématique ou d’une visite hebdomadaire, se laisser bercer par des déambulations musicales et poétiques, s’immerger dans l’émotion de la Nature en 4 expositions…

Toutes ces nouveautés accompagnent la renaissance de ces jardins panoramiques où se déploieront de nombreux chantiers durant 2 ans. Des jardins qui depuis 2016 sont entretenus selon des méthodes naturelles. L’Abbaye Saint-André est située face à Villeneuve-lez-Avignon, entre Provence et Languedoc. À noter qu’elle propose différents supports de visites adaptés aux handicaps visuel, auditif et intellectuel : carnet gros caractères et en braille, maquette tactile, boucles auditives, et audioguide en Facile à Lire et à Comprendre (FALC).



Plus d’infos : www.abbayesaintandre.fr