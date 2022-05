AAH et pouvoir d’achat : APF France Handicap interpelle le Président

Ecouter article Ecouter article

« Pouvoir d’achat : il y a urgence ! Pour une augmentation significative de l’AAH et des pensions dès le 1er juillet » : Tel est l’intitulé de l’appel lancé à Emmanuel Macron par l’association APF France Handicap en cette période de nomination d’un nouveau gouvernement.

Soulignant que le pouvoir d’achat est un sujet de préoccupation majeur pour les Françaises et Français, l’association APF France handicap interpelle le président de la République et le nouveau gouvernement sur le thème de l’AAH. En effet, elle leur demande instamment de prendre en compte « cette urgence sociale par une augmentation significative au 1er juillet 2022 de l’AAH, des pensions d’invalidité et des rentes d’accident du travail, ainsi que pour le RSA et l’ASPA dont bénéficient également de nombreuses personnes en situation de handicap ».

L’APF déplore ainsi le fait que « pour les 9,3 millions de personnes les plus précaires qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont 2 millions de personnes en situation de handicap, la situation devient critique ».

3 personnes handicapées sur 10 vivent en situation de pauvreté

Pour appuyer son cri d’alarme, l’association rappelle que selon l’étude de la Drees « Comment vivent les personnes handicapées » publiée en 2021, près de 3 personnes sur 10 sont pauvres en conditions de vie (contre un peu plus d’une sur 10 en population générale).

Elle estime en ce sens que la revalorisation de l’AAH et des pensions d’invalidité de 1,8 % au 1er avril 2022 n’est pas suffisante pour améliorer leur pouvoir d’achat. Sachant que, selon l’INSEE, l’inflation a atteint 4,8 % en avril 2022 et continuera à augmenter au cours des prochains mois.

Une recommandation de l’ONU sur l’AAH à l’appui

APF France Handicap s’appuie également sur une recommandation du Comité des Droits de l’ONU de septembre 2021. Celle-ci met en exergue les conditions de vie précaires des personnes en situation de handicap en suggérant de « revoir les dispositions concernant la reconnaissance et le montant de l’allocation adulte handicapé en consultation avec les organisations de personnes handicapées » et de « rationnaliser les systèmes de soutien de la sécurité sociale en garantissant l’accès à toutes les personnes handicapées, comme mesure de lutte contre les situations de pauvreté ».

Des attentes liées à l’AAH et au pouvoir d’achat mais pas seulement

Bien qu’elle fasse du pouvoir d’achat et de l’augmentation de l’AAH une priorité, l’association n’en n’oublie pas pour autant les autres enjeux relatifs à la vie quotidienne avec un handicap : accessibilité, autonomie, santé, éducation, emploi. Elle rappelle que ces éléments conditionnent la participation sociale et citoyenne des personnes à situation de handicap à égalité avec les autres.

« Le prochain gouvernement devra donc engager des mesures immédiates et urgentes sur ces sujets et des réformes structurelles dès sa nomination, dans l’objectif d’une refonte complète de la politique du handicap, dans une véritable approche par les droits pour une société réellement inclusive, conclut-elle. APF France handicap attend que la France se dote d’une véritable stratégie nationale visant à mettre en œuvre les obligations de l’État français au titre de la Convention, obligations qui résultent de la ratification de la Convention et du passage de l’État devant l’ONU en aout dernier ».

