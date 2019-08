Invités par l’USC tennis de table, les cent meilleurs pongistes handisports du pays avaient rendez-vous en ce week-end de Pentecôte, à Cherbourg, pour les championnats de France. Un peu plus d’une centaine de joueurs, hommes et femmes, se sont affrontés selon dix catégories différentes. De la classe 1 à 5 : les compétiteurs en fauteuil, de la classe 6 à 10 : les pongistes debout. Plus le numéro de classe est élevé, et moins le handicap est pénalisant. Hier, trois finales ont conclu vers 17 h ce week-end sportif.