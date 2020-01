A Paris, toutes les lignes de bus sont désormais accessibles

Inaugurée le 28 janvier, la mise en accessibilité de l’ensemble des soixante lignes de bus parisiennes aux personnes en situation de handicap moteur. Une réalisation aussi majeure que nécessaire pour les différents partenaires : Région Ile-de-France, Ville de Paris, STIF et RATP.

Fixé par le STIF dans son schéma directeur de l’accessibilité, l’objectif était ambitieux. Il s’agissait de rendre les soixante lignes de bus parisiennes accessibles aux personnes en situation de handicap moteur et ce, avant début 2010. Malgré l’ampleur des travaux à réaliser, le pari a pu être tenu et l’ensemble du réseau de bus parisien intra-muros est désormais accessible, offrant aux personnes en situation de handicap moteur une alternative efficace au réseau métro, dont la mise en accessibilité intégrale demeure difficile à réaliser.

Favoriser le développement de l’accessibilité

Cette mise en accessibilité supposait l’adaptation des points d’arrêts et des matériels roulant. Une ligne de bus est considérée comme accessible dès lors que 70% de ses arrêts au moins sont accessibles. La mise en accessibilité du réseau parisien n’aurait pu aboutir sans une co-maîtrise d’ouvrage réussie entre la RATP et la Ville de Paris, laquelle s’est chargée de la réalisation des travaux d’aménagement (rehaussements de trottoir, déplacements de mobiliers urbains voire d’arrêts, marquage des repères…), financés à parts égales par la Région Ile-de-France et le STIF. De 1999 à 2008, la Région Ile-de-France et le STIF ont ainsi investi 12 millions d’euros afin d’assurer la mise en accessibilité de points d’arrêts sur les lignes de bus parisiennes. Depuis 1999, la RATP a acquis, pour le réseau de bus parisien, mille quatre cent quinze bus équipés de rampes pour les personnes en situation de handicap moteur afin de favoriser le développement de l’accessibilité sur le réseau bus.

Un rythme de travaux soutenu

Si l’accessibilité totale des soixante lignes de bus parisiennes aux personnes en situation de handicap moteur représente une excellente nouvelle, elle ne constitue qu’une étape dans la mise en accessibilité de l’ensemble du réseau bus de la RATP. Le prochain objectif pour le STIF et la RATP est désormais de garantir, d’ici 2015, la mise en accessibilité de l’ensemble du réseau de bus de la RATP, qui compte trois cent cinquante lignes en Ile de-France au total. Cet objectif suppose de conserver un rythme de travaux soutenu avec la mise en accessibilité de quarante à cinquante lignes chaque année en moyenne. C’est un nouveau pari organisationnel, compte tenu de la nécessaire coordination avec les nombreuses collectivités traversées par les lignes.

Des solutions innovantes



Des efforts sont également menés par la Région Ile-de-France, le STIF et la RATP pour faciliter l’accessibilité des personnes malvoyantes et malentendantes aux bus en équipant ces derniers de systèmes d’annonces sonores et visuels. Initié par le laboratoire Paris Région Innovation avec l’Institut de la Vision, le projet PANAMMES (projets d’aménagements nouveaux pour améliorer l’accessibilité des malvoyants, malentendants et sourds), auquel participe la RATP, prévoit en outre d’expérimenter des solutions innovantes destinées à améliorer l’accessibilité des personnes malvoyantes et malentendantes, avec par exemple la mise en place dans certains arrêts d’une information sonore relative à l’arrivée du prochain bus.