« À Paris » : le magazine de la Ville de Paris disponible en version écrite et audio

Listen to this article Listen to this article

« À Paris », le magazine de la Ville de Paris, est distribué gratuitement chaque trimestre aux habitants de la capitale. Il est également, depuis quelques années devenu accessible aux personnes non-voyantes et malvoyantes, ou ayant des difficultés de lecture.

Ainsi, les textes originaux du magazine sont repris, à deux voix, par des journalistes de Mediameeting, 1er opérateur de radios d’entreprises et de collectivités, qui donnent à l’ensemble la tonalité et la dynamique d’un véritable « journal radio ». Ces enregistrements sont réalisés dans les nouveaux studios de Mediameeting, à Issy-les-Moulineaux et sont accessibles via le site internet d’À Paris ainsi que sur CD.

Devant le succès de cette version, la Ville de Paris vient de renouveler sa collaboration avec Mediameeting. Le premier numéro de l’année a été distribué le 5 mai dernier, accompagné d’un Cahier Spécial présentant les nouveaux élus : la version audio est d’ores et déjà en ligne sur le site de la ville.

Plus d’infos sur : www.paris.fr