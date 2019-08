A Lyon, les Robins des Villes proposent, à l’occasion des Journées du Patrimoine, des balades adaptées

Créée en 1997, l’association Robins des Villes s’intéresse au cadre de ville, ses paysages, ses formes et ses usages. Son objectif est de sensibiliser les habitants aux enjeux de la ville et de les impliquer dans une démarche participative par des actions de sensibilisation, d’éducation et de concertation. Le projet des « balades accessibles » est né il y a 4 ans suite à un appel à projet de la Région Rhône-Alpes. La DRAC Rhône-Alpes et la Ville de Lyon ont soutenu cette année la création de deux nouvelles balades accessibles qui seront proposées au grand public lors des Journées Européennes du Patrimoine 2009 dont le thème national est « patrimoine et accessibilité ». Ces balades sont dites « accessibles » car elles sont ouvertes à tout public, personnes à mobilité réduite, valides, malvoyantes ou malentendantes, mais aussi parce que le discours et les échanges qui s’y déroulent se veulent simples, adaptés et ouverts à tous. Elles associent le principe de participation à celui de découverte sensorielle de la ville. Les deux parcours proposés en septembre s’attarderont sur Gerland et Vaise. Ces circuits sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir des territoires classés en politique de la ville et souvent méconnus du grand public. L’accessibilité des parcours a été testée en partenariat avec les associations Pelic’hand, Valentin Haüy et la

Clas 69.

GERLAND TOUS SENS

Samedi 19 septembre 2009, 15h

Départ : station de métro Stade de Gerland, square Galtier devant le Ninkasi

Distance du parcours : 2km

Durée du parcours : 2h à rythme lent

Terre longtemps restée vierge, le quartier de Gerland connaît depuis le XIXè s. une forte urbanisation qu’il doit canaliser aujourd’hui. Avant tout connu pour son stade, Gerland est riche pour son architecture du XXe. déclinée sous différentes formes. Venez vous aventurer au coeur des cités sociales et découvrir pas à pas le quartier.

Cette balade accessible est l’occasion de mettre en avant vos sens, d’être acteur de la balade et non seulement spectateur. Un jeu sur les dimensions sonores, les ambiances et les matériaux vous fera découvrir l’architecture sous un autre angle.

Accès :

– Métro : ligne B

– Bus TCL : 60 : direction Perrache ou Feyzin Les Razes

96 : direction Halle Tony Garnier ou Jean Macé

VAISE EN TOUS SENS

Dimanche 20 septembre 2009, 15h

Départ : gare de Vaise, Place de Paris

Distance du parcours : 2,5 km

Durée du parcours : 2h30 à rythme lent

Vaise, quartier du 9e arrondissement de Lyon, véhicule une image vieillotte où le trafic est maître des lieux. Mais riche d’un passé lointain puisque son occupation remonte avant celle de Lugdunum, laissez-vous conter son histoire de Vaise à travers ses rues et bâtiments. De l’Antiquité au XXIè s., découvrez les traces du passé, les aménagements publics et les nouvelles constructions qui donnent un nouveau souffle à ce territoire. Cette balade accessible est l’occasion de mettre en avant vos sens, d’être acteur de la balade et non seulement spectateur. Un jeu sur les dimensions sonores, les ambiances et les matériaux va vous faire découvrir l’architecture sous un autre angle.

Accès:

– Métro : ligne D

– Bus TCL : 2 20 21 22 31 36 43 44 71 84 89 89E 92