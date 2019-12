A L’OCCASION DU SALON HANDICA, RENAULT TECH PRÉSENTE LE NOUVEAU TRAFIC

Du 3 au 5 juin 2015, Renault sera présent sur le salon Handica à Lyon, Eurexpo, hall 6.

Nouveau Trafic Combi TPMR: toujours plus de mobilité

Cette nouvelle transformation est réalisée sur la base de Nouveau Trafic L1H1 ou L2H1 de la gamme Renault. Destiné principalement aux professionnels – transports collectifs par exemple – le véhicule permet de transporter jusqu’à 8 personnes et un passager en fauteuil roulant. Véritable solution de transport occasionnel, cette adaptation répond aux besoins grandissant de mobilité des personnes handicapées. Nouveau Trafic Combi TPMR, est commercialisé en France depuis le 15 janvier 2015 ainsi que dans de nombreux pays européens. Il est proposé dans une version unique et un seul niveau de

finition mais il autorise toutefois le choix parmi de nombreuses options pour s’adapter au mieux aux besoins des professionnels.

L’adaptation conçue par Renault TECH tient compte de la nouvelle homologation pour un usage collectif privé ou public. L’innovation est au cœur de cette nouvelle transformation pour assurer davantage de confort à l’ensemble des passagers.

Depuis 1988, Renault est le leader incontesté du véhicule utilitaire léger en France et en Europe. Pour conforter cette position Renault a renouvelé en 2014 Nouveau Trafic. La production de Nouveau Trafic est dorénavant réalisée à Sandouville en France, ainsi l’ensemble de la gamme VU Renault est produite en France.

Pour accompagner le lancement de Nouveau Trafic, Renault TECH développe Nouveau Trafic en version Transport de Personnes à Mobilité Réduite. Cette transformation est réalisée sur le site industriel de Renault TECH à Sandouville en bout de chaine. Ce salon est l’occasion pour Renault Tech, de présenter au grand public Renault Nouveau Trafic TPMR conforme à la nouvelle réglementation européenne.

Renault, leader européen des véhicules pour le transport des personnes à mobilité réduite, propose désormais à ses clients une gamme de 4 véhicules auxquels s’ajoutent des aides au transfert et à la conduite. Plus de 1 000 véhicules sont assemblés chaque année sur le site d’Heudebouville (France).

Depuis plus de 25 ans, Renault Tech conçoit, produit et commercialise des véhicules transformés pour les

personnes à mobilité réduite. Leader européen sur cette activité, Renault Tech produit tous les ans plus de 1000 véhicules adaptés au transport de personne à mobilité réduite sur les trois lignes de production de son usine d’Heudebouville. Grâce aux aides à la conduite, Renault Tech permet aux personnes en

situation de handicap moteur de trouver une solution de mobilité pour se déplacer en toute autonomie.

Le handicap est également un axe majeur de la politique RH menée par Renault depuis 1995, date à

laquelle l’entreprise signe son 1er Accord. En juillet 2013, l’accord a été renouvelé et signé à l’unanimité par les syndicats. Il fixe des objectifs sur plusieurs volets : l’intégration notamment sur les sites tertiaires et les métiers d’ingénierie, la sensibilisation à travers des animations et des formations et l’accessibilité. Au delà de ces objectifs, plusieurs initiatives sont développées pour adapter les postes de travail des collaborateurs, favoriser le sourcing de candidats, inciter les salariés à se déclarer, proposer du mécénat de projets, signer

des partenariats avec des associations.