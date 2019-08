A l’occasion du Salon des Maires, la Fédération des Aveugles de France s’engage dans l’accessibilité

En fixant l’échéance du 1er janvier 2015 pour une accessibilité à tout et pour tous, la loi du 11 février 2005 est montée en puissance et suscite aujourd’hui des responsabilités colossales pour la société dans son ensemble. A mi-chemin de l’échéance, force est de constater que l’ambition d’une pleine accessibilité en 2015 sera difficile à atteindre. En effet, l’estimation par la Fédération Française du Bâtiment qu’à peine 15% des travaux d’accessibilité ont été entrepris dans le domaine public n’est pas de nature à rassurer les acteurs qui doivent désormais tenir compte d’un contexte économique fragile.

Aussi, face à une réglementation difficile à appréhender pour l’ensemble des professionnels du secteur de la construction, la Fédération des Aveugles de France s’engage en publiant un catalogue réunissant la première offre complète de solutions techniques d’accessibilité et de services. Le 23 novembre lors du Salon des Maires et des Collectivités Locales, la FAF dévoilera officiellement cet ouvrage à l’ensemble des décideurs et des responsables politiques. Elle présentera également l’ensemble de ses partenaires industriels qui travaillent à faire évoluer l’accessibilité, ainsi que de nombreux produits innovants sur le thème: «5 ans pour rendre votre commune accessible».

Cette stratégie originale, destinée à penser et construire l’accessibilité de façon universelle, est conduite à travers les deux départements accessibilité de la Fédération : ARGOS-Services et FAF Access Formation. Véritables pôles d’expertise au service de tous, ARGOS-Services intervient dans le champ du conseil, de la recherche, du développement et de la commercialisation de solutions d’accessibilité pour tous les budgets, tandis que FAF Access Formation assure la sensibilisation et la formation des professionnels et participe à faire évoluer la législation.

De plus, issue du monde associatif et acteur de l’économie sociale et solidaire, la Fédération des Aveugles de France initie l’accessibilité « pour et par les personnes en situation de handicap » en sollicitant pour la réalisation des produits d’accessibilité de nombreux ESAT et Entreprises Adaptées, soutenant ainsi l’emploi de travailleurs handicapés.

Enfin, la Fédération des Aveugles de France aura l’honneur de recevoir le prix de finaliste du Trophée de l’innovation du Salon des Maires, pour avoir créé le premier panneau de consigne de sécurité accessible aux non-voyants, aux touristes étrangers et à tous ceux qui ne pratiquent pas la lecture. En effet, cette signalétique incendie est équipée d’un QR-Code dont la lecture par un smart phone permet la vocalisation et la traduction automatique de l’information dans la langue de l’usager.

Pour fêter cette reconnaissance vis-à-vis de son engagement en faveur de l’accessibilité et également célébrer la sortie du catalogue, Vincent Michel, président de la FAF, vous invite à partager un verre au Salon des Maires et des Collectivités Locales avec la présence exceptionnelle de Pippo Lionni:

23 novembre à 16h30 sur le stand B90 – SMCL Paris Porte de Versailles

Fédération des Aveugles de France

58 Avenue Bosquet – 75007 PARIS

01 44 42 91 91- www.faf.asso.fr