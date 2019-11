A l’occasion de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées, Monster joue la carte de l’insertion

A l’occasion de la 14e semaine pour l’emploi des personnes handicapées qui aura lieu du 15 au 19 novembre prochain, Monster, sera partenaire de l’opération HandiChat®. Organisée pour la 4ème année consécutive par l’Agefiph et Interneto, cette opération offrira un programme 100% interactifs et facilement accessible aux personnes handicapées. Les candidats pourront ainsi échanger avec des entreprises qui recrutent et des experts de l’emploi et du handicap.

Diffusée en direct de 9h à 20h, tout au long de la semaine, HandiChat® est une web-TV présentant 55h de programmes télévisuels et interactifs pour faciliter le contact entre recruteurs et travailleurs handicapés. Accessibles à tous, ces chats vidéo seront filmés et diffusés en direct sur www.handichat.fr et accessibles depuis le site www.semaine-emploi-handicap-agefiph. Ils seront également disponible sur la page « Chats emploi » de Monster.fr et relayées sur les réseaux sociaux (blog pour l’emploi, YouTube, Twitter…). Les internautes auront la possibilité de poser leurs questions à de grandes entreprises à la recherche de collaborateurs handicapés. Pendant et après le chat, ils pourront également transmettre leur CV aux recruteurs. Entre chaque chat, une émission thématique de 15 minutes sera proposée. A cette occasion, Monster sera présent le lundi 15/11, à 11h45, pour répondre aux questions pratiques que se posent les candidats sur la recherche d’emploi.

Pour consulter le programme, rendez-vous sur le site : www.handichat.fr.

Monster agit pour faciliter l’emploi des travailleurs handicapés

Très actif sur le thème de l’insertion des personnes handicapées, Monster s’est associé depuis maintenant quatre ans à Hanploi.com, un site de recrutement dédié aux personnes handicapées, afin de proposer aux entreprises un système d’offres couplées sur Monster et Hanploi.

Son objectif : permettre aux recruteurs à la recherche de candidats handicapés de réussir leurs campagnes de recrutements en démultipliant leur visibilité et être identifiées comme entreprises engagées sur le terrain de l’insertion des personnes handicapées.

Monster propose également depuis 2005 un portail dédié aux personnes handicapées, « Monster handicap », où les candidats peuvent trouver facilement des offres d’entreprises « handi-accueillantes » ainsi que des conseils et des informations clefs pour optimiser leurs démarches de recherche d’emploi. Ils peuvent aussi, s’ils le souhaitent, insérer un logo sur leur CV, rendant celui-ci identifiable plus facilement par ces sociétés « handi-accueillantes ».

Pour plus d’informations, rendez-vous sur les sites Monster.fr et Monster Handicap.