A l’occasion de la nouvelle législature, l’APAJH est prête à faire entendre la voix des personnes en situation de handicap

Les 22 et 23 juin derniers, l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés a tenu sa 36ème Assembléegénérale à la Cité Universitaire Internationale de Paris. À l’occasion de ses cinquante ans, l’APAJH,principale association en France présente sur l’ensemble des champs du handicap, a réaffirmé sespropositions pourl’inclusion des personnes en situation de handicap en ce début de législature.

2012, année du cinquantenaire du mouvement, marque l’aboutissement d’une démarche de modernisation de l’association. Pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, ainsi qu’à l’évolution de l’organisation administrative française, son projet associatif a été renouvelé et sa gouvernance adaptée avec la création de conseils de région. L’APAJHs’est ainsi sereinement préparée aux nouvelles échéances qui l’attendent ces cinq prochaines années et va pouvoir poursuivre son combat, initié en 1962, contre la marginalisation et pour l’accueil des différences.

Un Président de la République, « pleinement dans l’esprit du Pacte Handicap 2012 de l’APAJH »

Jean-Louis Garcia, Président de la Fédération des APAJH, a profité de cette Assemblée générale, pour revenir sur les engagements du Président de la République pris lors de la campagne électorale. En avril dernier, François Hollande avait souligné qu’il se retrouvait pleinement dans l’esprit du Pacte Handicap 2012 de l’APAJH :

– « La devise que vous avez mise en exergue, “ ce qui est utile pour la personne en situation de handicap est utile pour la société toute entière ”, est très juste. […] C’est une société plus inclusive pour tous que nous avons à construire. […]

– La création de 60 000 postes supplémentaires est le socle de mon engagement en faveur des enfants en situation de handicap ; une part significative sera affectée à leur intégration. […]

– Sur l’accessibilité, une nouvelle impulsion est nécessaire. […]Je m’engage à créer une agence de l’accessibilité, qui appuiera les collectivités et les acteurs privés, […]

– S’agissant de l’emploi, […] le contrat PASSMO, que vous avez développé, ou les ESAT hors les murs, sont des initiatives intéressantes. »

Au-delà des intentions, les premiers contacts avec le Gouvernement et ses premières déclarations sont des signes positifs.

Les annonces encourageantes de la Ministre déléguée

Marie-Arlette Carlotti, Ministre déléguée aux personnes handicapées et à la lutte contre l’exclusion, a adressé aux militants une lettre saluant le travail effectué par le mouvement APAJH pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, promouvoir leur autonomie et lutter contre toutes les discriminations. Elle a saisi cette occasion pour faire trois annonces sur des chantiers prioritaires, l’éducation, l’emploi et l’accessibilité :

– Une attention particulière sera donnée pour que le nombre d’Auxiliaires de Vie (AVS) soit augmenté dès la rentrée de septembre

– L’emploi des personnes en situation de handicap sera mis à l’ordre du jour de la conférence sociale du 10 juillet prochain

– Un état des lieux sur l’accessibilité sera réalisé en partenariat avec les associations concernées

Si l’APAJH est satisfaite de ces déclarations, elle reste vigilante et attend les actions précises et les moyens alloués pour juger de l’engagement de la nouvelle majorité. Pour Jean-Louis Garcia, « comme à son habitude, la Fédération, association militante et gestionnaire, souhaite travailler dans le cadre d’un partenariat constructif avec les pouvoirs publics pour construire une République toujours plus inclusive et mobilisée pour garantir la citoyenneté et l’autonomie de tous et de chacun ».