À lire: TDAH à l’école: Petite histoire d’une inclusion

Destiné aussi bien aux professionnels qu’aux parents, ce récit raconte l’histoire d’un enseignant et d’un professeur d’université qui ont décidé de travailler ensemble pour aider un enfant souffrant de TDAH à s’intégrer dans une école ordinaire : Alex, 9 ans. « Avec le concours d’un enseignant spécialisé, d’un étudiant-stagiaire et le soutien des parents d’Alex, ils ont su relever le défi que représente l’inclusion d’un enfant souffrant de TDAH dans l’enseignement primaire ordinaire. C’est ce que raconte cette histoire destinée à tous ceux qui ont à relever des défis similaires : exposer les bénéfices et les entraves rencontrés, les outils utilisés ou élaborés, ainsi que le questionnement permanent auquel ils se sont livrés… Puisse ce petit ouvrage illustré fournir un support à tous ceux qui se trouvent confrontés aux méthodes d’enseignement spécifiques pour les enfants à besoins particuliers ». L’intérêt de cet ouvrage réside également dans le fait qu’il a été réalisé par toute une équipe d’experts en pédagogie : Isabelle Roskam est Professeur de Psychologie à l’Université de Louvain, Belgique. Ses travaux portent notamment sur les comportements difficiles chez l’enfant et sur la parentalité. Patrick de Mahieu est instituteur dans l’enseignement primaire ordinaire. Laëtitia Yansenne est institutrice dans l’enseignement spécialisé. Sophie Platteuw est licenciée en sciences sociales. Isabelle Roskam coordonne le programme de recherche “H2M Children” consacré aux jeunes enfants dits difficiles depuis 2004. Une Action de Recherche Concertée permet en 2011 de poursuivre les activités de recherche dans ce domaine avec la collaboration de trois autres promoteurs, Marie-Anne Schelstraete, Marie-Pascale Noël et Nathalie Nader-Grosbois.

Plus d’infos sur http://www.uclouvain.be/h2m-children.html. Ouvrage disponible sur: www.anae-revue.com. Illustrations de Maëlle Granger, Éditions du Petit ANAE – Pleiomedia, 9,90 €.