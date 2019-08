A lire sur Rue 89. Gers : 80 élèves handicapés sans AVS. Combien en France ?

Le 2 septembre, pour tout le monde le jour de la rentrée, mon fils, 12 ans, autiste asperger, n’était pas accueilli dans la classe du collège gersois qu’il devait intégrer. Par décision de l’Education nationale. Mais tout va bien, n’est-ce pas ? La rentrée se passe bien, malgré les suppressions de postes et de classes à tout va. C’est l’Education nationale qui l’affirme. Cette même Education nationale refuse de recevoir mon fils car il n’a pas d’auxiliaire de vie scolaire (AVS), cette personne chargée d’aider l’enfant dans sa démarche d’intégration avec ses camarades, son travail scolaire, et qui permet à l’enseignant de gérer, non seulement l’enfant handicapé, mais aussi le groupe classe….

Par Jeanne Debats | Enseignante | 13/09/2010 | 10H57

