À lire: Le thérapeute et le patient

« Que devrait-il se passer entre un patient et son psy ? » : C’est la question que pose ouvertement l’auteur de cet ouvrage, le Docteur Théodore Cherbuliez, médecin, pédopsychiatre et psychanalyste d’origine suisse, praticien qui a toujours exercé simultanément dans son cabinet privé et comme chef de clinique dans les établissements hospitaliers américains les plus prestigieux, où il a longtemps dispensé son enseignement. Avec plus de 50 années de pratique ce roman témoignage est la quintessence de son expérience.

Il propose de découvrir le cheminement intérieur qui a permis à cet homme de proposer à des milliers de patients une méthode pour laquelle il a su allier les protocoles classiques de l’analyse freudienne et jungienne à la modernité de l’Approche Systémique : une technique libérée du carcan de la fameuse distance relationnelle.

Depuis le premier rendez- vous jusqu’à la fin programmée de la thérapie, on découvre grâce à de nombreux exemples comment il s’efforce de tisser avec ses patients une relation très particulière d’intimité dont l’un des concepts fondamentaux est totalement inhabituel : le thérapeute doit la vérité au patient, mais la réciproque n’est pas obligatoire. Original, atypique, mais d’une efficacité tranquille, il a appris à naviguer dans les méandres de l’esprit humain avec curiosité, patience, persévérance et respect.

Théodore Cherbuliez est un homme habitué à écouter les autres, qui ne parle que pour aller à l’essentiel, en pesant chacun de ses mots. C’est pour cette raison qu’il lui a fallu autant de temps pour écrire ce livre. C’est aussi ce qui en fait toute la valeur. Qu’on soit novice ou spécialiste, en analyse ou en thérapie brève, cet ouvrage ne laissera personne indifférent.

« Le thérapeute et le patient », Dr Théodore Cherbuliez, éditions Baroch, 200 pages, 17 euros.