A lire : Le marketing de soi

« Qui mieux que nous-mêmes peut parler de nous ? ». Tel est le fondement de cet ouvrage qui propose d’appliquer à la vie professionnelle les principes de base du marketing pour en dégager une véritable méthode : créer son plan de communication en intégrant l’ensemble des acteurs du marché de l’emploi, déterminer ses entreprises cibles, mieux se connaître, cerner et énoncer clairement ses compétences, identifier les bons messages pour parler de soi et éviter les écueils, se doter d’outils différenciants et plus performants que le CV afin de renforcer son impact, apprendre à gérer les entretiens de recrutement de façon optimisée et ne plus se laisser déstabiliser…

« Le marketing de soi », par Sylvie Protassief avec la collaboration de Cyril Bladier, Jean-Philippe Fauche, Sandrine Meyfret et Catherine Sexton. Edition Eyrolles, Collection « Emploi & Carrière », 240 pages, 25 euros.