A lire : Le Gouvernement des différences

Écrasés par le rouleau compresseur de la finance, de la compétition et de la performance à tous les étages de la société, nous avons besoin aujourd’hui d’inspirations et d’orientations nouvelles, en politique comme ailleurs, dont la possibilité se trouve moins dans le remaniement successif des équipes gouvernementales, à droite comme à gauche, que dans l’écoute attentive de notre fragilité, de notre singularité et de nos aspirations profondes. Face à cette conviction, l’auteur de cet ouvrage, Christophe Schaeffer, a imaginé un gouvernement composé uniquement par des personnes en situation de handicap. Onze ministres, hors normes, à qui la vie n’a apparemment pas fait de cadeaux, se retrouvent à la tête du pays. En fonction du ministère et de la responsabilité qui leur incombe, chacun va devoir formuler ses intentions, son programme à l’adresse de tous les français. « Le gouvernement des différences », Christophe Schaeffer. Éditions Les Points sur les i. 144 pages. 14 euros.