À lire: L’art du management

Dans cet ouvrage, Monique Pierson et François Duvergé abordent le thème de la hiérarchie à travers des explications textuelles mais aussi des dessins d’enfants représentant LE chef. Objectif : Proposer une approche du management déstressante, humaniste et facilement applicable.

Les deux auteurs traitent ainsi de la réalité de la fonction managériale sous toutes ses facettes. S’adressant en priorité aux chefs d’entreprises de taille moyenne qui constituent la grande majorité des managers français, et aux chefs d’équipes, ils leur donnent un ensemble de clés de compréhension, de repères, d’outils, de témoignages et d’exemples réels leur permettant de mieux se situer dans leur rôle. Un livre est optimiste et concret, résolument affranchi du jargon des experts du management, accessible à tous car écrit dans un style direct. L’ouvrage est structuré en quatre grandes parties : « Un manager, ça ressemble à quoi ? », « Un manager ça sert à quoi ? », « Petit tour en ID’Quation land », « Un manager, ça fait quoi ?… ». Auto-diagnoctics, tests minutes, dessins, tableaux à compléter, exemples, témoignages, retours sur les points clés… et à ne pas manquer les portraits chinois des 5 managers interviewés, associés à des représentations animales… Le livre dépassionne la fonction managériale et redonne confiance aux managers qui douteraient de leurs compétences. « L’art du management – En finir avec les idées reçues ! », Monique Pierson et François Duvergé, éditions AFNOR, 294 pages, 21,80 euros.