À lire : La protection sociale en 170 questions

« Comment est organisé le régime général de la Sécurité sociale ? Quelles sont les dépenses prises en charge par l’assurance maladie ? Quelle est la durée du congé maternité ? Comment contester un accident du travail ? Est-il possible de cumuler des revenus avec les allocations chômage ? » : C’est à ces nombreuses questions et bien d’autres encore que cet ouvrage vous propose de répondre. Il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux salariés, responsables ou gestionnaires des services RH et paie, et aux praticiens du secteur social. Au sommaire : L’organisation du régime général de la Sécurité sociale, son organisation et son contentieux ; l’assurance maladie ; l’assurance maternité, l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ; l’assurance invalidité ; l’assurance vieillesse ; ou encore les régimes complémentaires, les dispositifs en matière de chômage et les adresses des organismes nationaux de protection sociale.

« La protection sociale en 170 questions », éditions Gereso, Jean-Philippe Cavaillé et Gwenaëlle Leray, 200 pages, 23 euros.