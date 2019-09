A l’initiative de l’APF, Auch va devenir la Dèche-sur-mer

Les enfants de Don Quichotte l’ont bien fait au bord du canal Saint-Martin, à Paris. Alors, pourquoi pas eux, à Auch… Le collectif Ni pauvre ni soumis, qui représente des personnes en situation de handicap et atteintes de maladie invalidante, lance une action similaire le 16 juillet prochain. Un camping, appelé pour l’occasion « La Dèche-sur-mer », sera installé sur le parking de Lissagaray. Objectif ? Protester contre la précarité de ceux qui ne peuvent même pas partir en vacances, notamment les personnes victimes de handicap.

Sur le parking, près des berges du Gers, le collectif installera donc des tentes, une piscine gonflable et un décor virtuel et invitera tous ceux qui veulent passer un peu de temps avec eux. Lino couleur sable blanc et faux cocotiers… Le camping sera ouvert du jeudi 16, 12 heures, au vendredi 17 juillet, 17 heures. « La mairie nous a même apporté un soutien logistique, nous mettant à disposition de l’électricité, des tables et des chaises », précise, dans le colonnes de Sud-Ouest, Anne-marie Nunes, responsable départementale de l’APF. « C’est le camping de la dèche et c’est tellement la dèche, qu’il n’y a pas la mer… et que nos maigres moyens financiers ne nous permettent pas de l’ouvrir plus d’une nuit », ajoute le collectif. (source Sud-Ouest)